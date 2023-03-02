Агент Оздоева: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. И как можно называть клуб Рио-де-Жанейро?»
Агент раскритиковал Артема Дзюбу из-за слов про «Зенит» и Рио-де-Жанейро.
«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор – это смешно.
Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет – это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Если клуб не нарушает его, о чем может быть речь?
Возьмем самый простой аспект – финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» – сказал Анзор Гаргаев, агент экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
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Не нравится ему Европа ( Турция,кстати, страна НАТО, и всё упорно стремится в ЕС) - предложил бы свои услуги бразильским футбольным клубам. Протррил бы дорогу российским игрокам, и стал бы условный "Фламенго" или "Флуминенсе" (Санкт-Петербургом). Слабо?
Только языком чешет.
агент Оздоева просто хайп ловит, чтобы новых игроков пристроить на хороших условиях, а вы читаете и всё за чистую монету принимаете...
Артёмка, конечно, ничего уже не поймёт, а плевать в колодец, из которого пил четыре года - это и есть мерзкий и некрасивый поступок. Я уже не говорю про типичную, инфантильную позицию, дескать, я здесь белый и пушистый, а все кругом плохие.
Впрочем, отсутствие ответственности и умения признавать собственные косяки у Дзюбы в крови. Он так и продолжит метать стрелки, бросаться какашками в других, а потом изподтишка изворачиваться.
Что общего у Спартака, Зенита и Аданы Демиспор? Все устроили заговор против Дзюбы. Возможно и в Пари НН устроили заговор, по этому он туда и не попал.
Спасибо, что намекнули хоть кто это.