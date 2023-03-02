Агент Оздоева: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. И как можно называть клуб Рио-де-Жанейро?»

Агент раскритиковал из-за слов про «Зенит» и Рио-де-Жанейро.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор – это смешно.

Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет – это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Если клуб не нарушает его, о чем может быть речь?

Возьмем самый простой аспект – финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» – сказал Анзор Гаргаев, агент экс-футболиста « »

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