Агент Оздоева: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. И как можно называть клуб Рио-де-Жанейро?»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Магомед Оздоев агенты Анзор Гаргаев Футбол

Агент раскритиковал Артема Дзюбу из-за слов про «Зенит» и Рио-де-Жанейро.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор – это смешно.

Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет – это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Если клуб не нарушает его, о чем может быть речь?

Возьмем самый простой аспект – финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» – сказал Анзор Гаргаев, агент экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева

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30 комментариев

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Злобный Конь
Просто Дзюба это такой Гад (фамилия словацкого защитника) и мудак (слово,разрешённое РКН), что он обхезает всё,что можно.
Не нравится ему Европа ( Турция,кстати, страна НАТО, и всё упорно стремится в ЕС) - предложил бы свои услуги бразильским футбольным клубам. Протррил бы дорогу российским игрокам, и стал бы условный "Фламенго" или "Флуминенсе" (Санкт-Петербургом). Слабо?
Только языком чешет.
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Остап Бендер
Ну так ведь перестал давать!
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ЛеваяНогаХалка
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Вот каким, ну скажите каким хреном тут оказался Анзор Гаргаев и зачем нам его мнение? Спасибо, что намекнули хоть кто это.
А каким хреном тут оказался твой глупый комментарий?)
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Евгений Кузнецов
если в клубе одни бразильцы и латиноамериканцы - нормальное название же. ничего обидного здесь не вижу

агент Оздоева просто хайп ловит, чтобы новых игроков пристроить на хороших условиях, а вы читаете и всё за чистую монету принимаете...
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Несусветный Папаша
когда бразилец Халк попадал в Дзюбу так, что мяч отлетал в ворота и Артемка забивал в ЛЧ , то нашего правдоруба и любителя сказать-в-лицо все устраивало. А вот сейчас он за "наших" вписывается..ну-ну, а у Маги Оздоева оказывается адекватный и здравомыслящий агент.
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Водяра
Ответ Barsa! bolshe chem klub
молодой поросёнок когда наесться, пятачком переворачивает корыто откуда он ел
Только здесь речь о старой Свинье.
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Black Phoenix
Если бы не Зенит - Дзюбка бы так и продолжал прозябать по арендам во всяких середняках, нафиг никому толком не нужный. Для меня удивительно: как можно с подобным пренебрежением относиться к Семаку, клубу, который попытался тебя вывести в люди, обогатил, дал местную славу.
Артёмка, конечно, ничего уже не поймёт, а плевать в колодец, из которого пил четыре года - это и есть мерзкий и некрасивый поступок. Я уже не говорю про типичную, инфантильную позицию, дескать, я здесь белый и пушистый, а все кругом плохие.
Впрочем, отсутствие ответственности и умения признавать собственные косяки у Дзюбы в крови. Он так и продолжит метать стрелки, бросаться какашками в других, а потом изподтишка изворачиваться.
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Это понимают все кроме Дзюбы,да Бог ему судья
Такое поведение было неизбежно. Это понимали все, кроме зенитовцев.
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Andrew Petrov
охал дядя на чужие бабки глядя))
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Подкат Мальдини
После тренеришки я не понимал и не пойму как могли появиться люди которые хорошо относились к Дзюбе
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wRong
Такое ощущение, что название бразильского города - это смертельное оскорбление, боже
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Имя
Ответ Barsa! bolshe chem klub
молодой поросёнок когда наесться, пятачком переворачивает корыто откуда он ел
браво🤣😂🤣
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Marat_NJL
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Вот каким, ну скажите каким хреном тут оказался Анзор Гаргаев и зачем нам его мнение? Спасибо, что намекнули хоть кто это.
Ну вообще, этот комментарий ценен тем, что его дал представитель футболиста, который оказался в схожей с игрочишкой ситуации. Человек также ушел в турецкий чемпионат и играет, а не скулит о том, как все с ним некрасиво поступили. Хороший такой щелчок по носу
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Mechel**
Еще один вылез, кретин. Дзюба играл и забивал. Каждый год. А дают тебе, бездарь.
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ВладимирНеПутин
Без этого Рио-де-Жанейро, сидел бы ты дзюба без титулов
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dr.us
А в чём Дзюба не прав, если это действительно так
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T622222
А доходы агента Оздоева приемлемы???
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Нейтральный критик
Ох ты ж, блин, целому агенту неприемлемо. На окладе, что ли?
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Svobodu Mne
Ответ За Валенсию с 1999
Ну этот то уже старый кабан
Но глупый
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Dan Kennedy
"Спорить или считать, что против него какой-то заговор – это смешно."

Что общего у Спартака, Зенита и Аданы Демиспор? Все устроили заговор против Дзюбы. Возможно и в Пари НН устроили заговор, по этому он туда и не попал.
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WelcomeBackPURE
Согласен с Рабинером ( хотя тип очень мерзкий ) что Рукаку словил какую/то дикую звезду и она его не отпускает
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Вот каким, ну скажите каким хреном тут оказался Анзор Гаргаев и зачем нам его мнение?
Спасибо, что намекнули хоть кто это.
+3
-9
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Faust Doc
Дзюба герой отечества, величайший футболист, патриот, юморист и философ. Ему можно!
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Ебздрогыч
«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Правильно - Зенит Санкт-Бразильбург!
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За Валенсию с 1999
Ответ Barsa! bolshe chem klub
молодой поросёнок когда наесться, пятачком переворачивает корыто откуда он ел
Ну этот то уже старый кабан
+2
-2
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