У Беллингема два матча подряд результативные действия за «Реал» – победный гол с «Ювентусом» и гол и ассист на Мбаппе в класико

Джуд Беллингем набирает результативные очки в двух матчах подряд.

Полузащитник «Реала» отдал голевой пас на Килиана Мбаппе на 22-й минуте матча с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 43-й Джуд забил сам. 

В прошлом матче Беллингем забил победный гол в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов (1:0). 

Статистика англичанина – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
