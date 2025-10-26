У Беллингема два матча подряд результативные действия за «Реал» – победный гол с «Ювентусом» и гол и ассист на Мбаппе в класико
Джуд Беллингем набирает результативные очки в двух матчах подряд.
Полузащитник «Реала» отдал голевой пас на Килиана Мбаппе на 22-й минуте матча с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 43-й Джуд забил сам.
В прошлом матче Беллингем забил победный гол в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов (1:0).
Статистика англичанина – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
