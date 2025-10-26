«Ман Сити» проиграл и не забил впервые с августа – 0:1 с «Астон Виллой». Было 9 матчей без поражений
«Манчестер Сити» проиграл впервые с августа.
Сегодня «горожане» на выезде уступили «Астон Вилле» (0:1) в матче 9-го тура АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы не проигрывала с 31 августа, когда ее обыграл «Брайтон» (1:2). С тех пор «Ман Сити» выиграл 7 матчей во всех турнирах и дважды сыграл вничью.
Кроме того, клуб из Манчестера не забил впервые с 23 августа – тогда уступили «Тоттенхэму» (0:2).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
