15

«Ман Сити» проиграл и не забил впервые с августа – 0:1 с «Астон Виллой». Было 9 матчей без поражений

«Манчестер Сити» проиграл впервые с августа.

Сегодня «горожане» на выезде уступили «Астон Вилле» (0:1) в матче 9-го тура АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы не проигрывала с 31 августа, когда ее обыграл «Брайтон» (1:2). С тех пор «Ман Сити» выиграл 7 матчей во всех турнирах и дважды сыграл вничью.

Кроме того, клуб из Манчестера не забил впервые с 23 августа – тогда уступили «Тоттенхэму» (0:2).

У «Сити» забивает только Холанд. Это проблема?

