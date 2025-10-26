У «Арсенала» 7 побед подряд. Поражений нет в 10 матчах

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас » со счетом 1:0 в 9-м туре АПЛ .

Лондонский клуб не проигрывает 10 матчей подряд – на этом отрезке у него 9 побед и 1 ничья. 7 последних матчей «канониры» выиграли.

29 октября «Арсенал » встретится с «Брайтоном» в Кубке английской лиги.