У «Арсенала» 7 побед подряд. Поражений нет в 10 матчах
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в 9-м туре АПЛ.
Лондонский клуб не проигрывает 10 матчей подряд – на этом отрезке у него 9 побед и 1 ничья. 7 последних матчей «канониры» выиграли.
29 октября «Арсенал» встретится с «Брайтоном» в Кубке английской лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
