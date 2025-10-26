Пенальти «Реала» в матче с «Барсой» не следовало отменять, считает экс-арбитр Бурруль: «Ямаль не касался мяча»

Пенальти в класико не следовало отменять, считает экс-арбитр.

«Реал » принимает «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв).

На 2-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с ногой Ламина Ямаля . Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо указал на 11-метровую отметку, но отменил решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Винисиус владеет мячом, Ламин не касается мяча, и для меня это пенальти. Я говорил это с самого начала», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль .