Глава пресс-службы «Спартака» о Промесе и паспорте РФ: «Мы не орган государственной власти, а футбольный клуб. Решение зависит только от Квинси»
Глава пресс-службы «Спартака» оценил вероятность натурализации хавбека Квинси Промеса.
— Возможно ли, что Промес получит паспорт Российской Федерации?
— «Спартак» — не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации. Это решение зависит только от Квинси.
Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего не известно, – сказал Дмитрий Зеленов.
Сноудену гражданство предоставил лично президент,он обнародовал секретные данные о слежке американских спецслужб за главами государств.Как можно сравнивать эти два случая?