Глава пресс-службы «Спартака» о Промесе и паспорте РФ: «Мы не орган государственной власти, а футбольный клуб. Решение зависит только от Квинси»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес натурализация Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» оценил вероятность натурализации хавбека Квинси Промеса.

— Возможно ли, что Промес получит паспорт Российской Федерации?

— «Спартак» — не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации. Это решение зависит только от Квинси.

Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего не известно, – сказал Дмитрий Зеленов.

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17 комментариев

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RW_4ever
Ответ Честный контроль
"Малина" имени Старостина
Ну до чего педальный вумный
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An Kr
Зачем России уголовник и наркоторговец?
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Честный контроль
Так вот почему Карпин, будучи главным тренером ФКСМа когда то сказал, что "Фалькао к нам ёптыть не поедет". Потому что Фалькао не под следствием был. А в этом клубе по старой традиции, только уголовников принимают
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Честный контроль
Ответ Faust Doc
Не футбольный клуб, а малина!))
"Малина" имени Старостина
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tankist231
Ответ Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
Ну сноудену же дали, а в Америке ему срок светит
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Посторонним В
Питерским пламенный привет!)) Наших не было? Ладно, пойду искать.
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Дмитрий9779
Ответ banchik1
Сноудену очень помешал этот пункт, ага.
Сноуден принес пользу России. Ещё раз!!!Статья ,вменяемая преследуемому за рубежом гражданину имеет значение при предоставлении гражданства в РФ.Человек может нарушить...например покормить рыбок там где это запрещено,а может торговать оружием,разницу улавливаете?
Сноудену гражданство предоставил лично президент,он обнародовал секретные данные о слежке американских спецслужб за главами государств.Как можно сравнивать эти два случая?
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banchik1
Ответ Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
Сноудену очень помешал этот пункт, ага.
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poolshh
Ответ Kenny De Schepper
при необходимости подключат свой админресурс, в первый раз что ли))
Лаврова то?
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Oz80
Ответ Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
Россия страна возможностей,вот увидите его с паспортом
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УбивеЦ
Ответ Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
Сейчас такое время, что нам плевать на Голландию.....и по этому возможно всё, просто на зло
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Kenny De Schepper
Ответ Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
при необходимости подключат свой админресурс, в первый раз что ли))
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Faust Doc
Не футбольный клуб, а малина!))
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Дмитрий9779
Одним из важнейших пунктов получения гражданства России является отсутствие нахождение под следствием в другой стране.Статьи у него плохие(дословно:является ли его деяние уголовно наказуемым в России).Так что "это решение зависит только от Квинси" это ничего не зависит от Квинси.А при осуждении его там по вменяемым ему статьям,получить гражданство РФ невозможно.
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+6
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Юрий Лукьянов
Ответ Анатолий Юранов
Зеленушка, а спросить Промеса и помочь, если надо? Это слабо? Болтун, ноль.
А ты думаешь, что если клуб ведёт такую работу, то будет рассказывать об этом всем и каждому?
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Анатолий Юранов
Зеленушка, а спросить Промеса и помочь, если надо? Это слабо? Болтун, ноль.
+2
-7
-5
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shahmur
РФ хорошее прибежище. Дани Алвес следующий?
+1
-9
-8
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