высказался о календаре ЦСКА.

— «Крылья» — молодая команда, выбившая из пути «Динамо», которое, в свою очередь, тоже считается неплохой командой. Но я надеюсь, что мы сможем пройти « » [в 1/2 финала] и оказаться в следующей стадии Кубка России.

— ЦСКА играет с «Крыльями» 12 марта. Как думаешь, этот матч поможет лучше узнать команду в преддверии Кубка?

— Мы и так хорошо знаем друг друга, потому что мы играем в чемпионате. На мой взгляд, матчи Кубка России отличаются тем, что здесь противостояние состоит из двух матчей. Будем идти постепенно, в первую очередь, нам нужно хорошо провести первый матч.

— Выезд в Самару вам предстоит перед матчем против «Зенита» в чемпионате. Как это отразится на подготовке? Как считаешь, команде будет сложно провести три матча за неделю?

— Проводить три матча в неделю — это абсолютно нормально. В Европе так играют всегда. Нам нужно правильно адаптироваться к этому периоду и побеждать в каждой игре, – сказал защитник .

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