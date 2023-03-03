Здьелар о календаре ЦСКА: «Три матча в неделю — абсолютно нормально. В Европе так играют всегда»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Саша Здьелар Футбол

Саша Здьелар высказался о календаре ЦСКА.

— «Крылья» — молодая команда, выбившая из пути РПЛ «Динамо», которое, в свою очередь, тоже считается неплохой командой. Но я надеюсь, что мы сможем пройти «Крылья» [в 1/2 финала] и оказаться в следующей стадии Кубка России.

— ЦСКА играет с «Крыльями» 12 марта. Как думаешь, этот матч поможет лучше узнать команду в преддверии Кубка?

— Мы и так хорошо знаем друг друга, потому что мы играем в чемпионате. На мой взгляд, матчи Кубка России отличаются тем, что здесь противостояние состоит из двух матчей. Будем идти постепенно, в первую очередь, нам нужно хорошо провести первый матч.

— Выезд в Самару вам предстоит перед матчем против «Зенита» в чемпионате. Как это отразится на подготовке? Как считаешь, команде будет сложно провести три матча за неделю?

— Проводить три матча в неделю — это абсолютно нормально. В Европе так играют всегда. Нам нужно правильно адаптироваться к этому периоду и побеждать в каждой игре, – сказал защитник ЦСКА.

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4 комментария

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Chernoy
Он просто ещё не слышал магических слов «недельный цикл»
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nobrainnopain
Мы сейчас не в Европе и даже не в Азии. Если жаргонно выражаться, то попали в просак
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Олег_Пенза
3 матча в неделю нормально. Не нормально играть в мороз!
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FeNs
А если будут повреждения и травмы, тем более на дефицитных позициях то мы будем опять страдать на поле.
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