Садьо Мане: «Ливерпуль» вернется. Клопп – правильный человек, он снова поднимет клуб на вершину. Игроки любят его»
Садьо Мане высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля».
– Беспокоишься за свою старую любовь – «Ливерпуль»? Твой бывший клуб в настоящее время находится всего лишь на седьмом месте и проиграл со счетом 2:5 в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу».
– «Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией.
Было много травм, «Ливерпуль» переживает несколько тяжелых испытаний в этом сезоне.
Но Юрген Клопп, безусловно, правильный человек! Он снова поднимет «Ливерпуль» на вершину, уже в этом сезоне. Игроки любят его, – сказал вингер «Баварии», ранее выступавший за английский клуб.
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