Садьо Мане: «Ливерпуль» вернется. Клопп – правильный человек, он снова поднимет клуб на вершину. Игроки любят его»

высказался о неудачном сезоне « ».

– Беспокоишься за свою старую любовь – «Ливерпуль»? Твой бывший клуб в настоящее время находится всего лишь на седьмом месте и проиграл со счетом 2:5 в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу».

– «Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией.

Было много травм, «Ливерпуль» переживает несколько тяжелых испытаний в этом сезоне.

Но Юрген , безусловно, правильный человек! Он снова поднимет «Ливерпуль» на вершину, уже в этом сезоне. Игроки любят его, – сказал вингер «Баварии», ранее выступавший за английский клуб.

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