Садьо Мане: «Ливерпуль» вернется. Клопп – правильный человек, он снова поднимет клуб на вершину. Игроки любят его»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Садьо Мане Футбол

Садьо Мане высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля».

– Беспокоишься за свою старую любовь – «Ливерпуль»? Твой бывший клуб в настоящее время находится всего лишь на седьмом месте и проиграл со счетом 2:5 в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу».

– «Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией.

Было много травм, «Ливерпуль» переживает несколько тяжелых испытаний в этом сезоне.

Но Юрген Клопп, безусловно, правильный человек! Он снова поднимет «Ливерпуль» на вершину, уже в этом сезоне. Игроки любят его, – сказал вингер «Баварии», ранее выступавший за английский клуб.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Садьо, тебя не хватает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Тренерские идеи не могут внезапно перестать работать. Могут перестать работать игроки. А эта проблема решается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ Никита Куприянов (NK23)
повтор последнего сезона Клоппа в Боруссии. Это уже финал. Нужно в отпуск
Позапрошлый сезон ты видимо в спячке встретил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Для Ливерпуля первостепенная задача на остаток сезона - постараться вернуться в зону ЛЧ, на большее их не хватит, а летом команду нужно встряхивать и пересобирать трансферами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Нет никаких особых оснований считать что проблема в Юргене, вот если ему дадут хорошее усиление летом, а все так и будет продолжаться то тогда можно задуматься, а пока таких оснований нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Куприянов (NK23)
повтор последнего сезона Клоппа в Боруссии. Это уже финал. Нужно в отпуск
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Р.
Верим!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий