Мане составил рейтинг игроков: Ориги – лучший завершитель, Киммих – самый умный, Дэвис – самый быстрый

Полузащитник «Баварии» составил рейтинг игроков по различным показателям.

Сенегалец сделал это в ролике для аккаунта 1teamsports в тиктоке.

Самым быстрым игроком Садьо назвал , в плане дриблинга Мане выделил . был выбран в категории «Интеллект», – в категории «Креатив».

Лучшим завершителем Мане назвал нападающего «Милана» Дивока Ориги, по лидерским качествам он выделил хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Также Садьо отметил защитника «Челси» Калиду Кулибали как лучшего в обороне.