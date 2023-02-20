Мане составил рейтинг игроков: Ориги – лучший завершитель, Киммих – самый умный, Дэвис – самый быстрый
Полузащитник «Баварии» Садьо Мане составил рейтинг игроков по различным показателям.
Сенегалец сделал это в ролике для аккаунта 1teamsports в тиктоке.
Самым быстрым игроком Садьо назвал Альфонсо Дэвиса, в плане дриблинга Мане выделил Джамала Мусиалу. Йозуа Киммих был выбран в категории «Интеллект», Лерой Сане – в категории «Креатив».
Лучшим завершителем Мане назвал нападающего «Милана» Дивока Ориги, по лидерским качествам он выделил хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Также Садьо отметил защитника «Челси» Калиду Кулибали как лучшего в обороне.
> никогда не забивал даже 10 голов в чемпе за сезон.