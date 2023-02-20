Мане составил рейтинг игроков: Ориги – лучший завершитель, Киммих – самый умный, Дэвис – самый быстрый

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Полузащитник «Баварии» Садьо Мане составил рейтинг игроков по различным показателям.

Сенегалец сделал это в ролике для аккаунта 1teamsports в тиктоке. 

Самым быстрым игроком Садьо назвал Альфонсо Дэвиса, в плане дриблинга Мане выделил Джамала Мусиалу. Йозуа Киммих был выбран в категории «Интеллект», Лерой Сане – в категории «Креатив».

Лучшим завершителем Мане назвал нападающего «Милана» Дивока Ориги, по лидерским качествам он выделил хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Также Садьо отметил защитника «Челси» Калиду Кулибали как лучшего в обороне.  

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20 комментариев

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Андрюха с района
Собрал дружбанов своих) Какой из Ориги лучший завершитель) Он лучший лавочник)
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Streetbor
будь Ориги таким топарем, как его расхваливает Мане, Ливерпуль бы его не отпустил Максимум он может шнуровать бутсы Жиру.
Ориги был джокером в Ливерпуле и часто забивал в очень сложных ситуациях когда клубу нужен был гол . А Жиру , так это вообще один из лучших нападающих что я когда-либо видел , столько красивых голов как он мало кто забил
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ivashka
Ответ Артём Никулин
Фаны Милана знают, что у них в команде лучший завершитель мира?
Жиру в шоке)))
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Матвей Суицидин
Ответ Егор Павлов
Он его назвал лучшим завершителем, а не лучшим нападающим. В этом большая разница.
завершает по праздникам только
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dr. cage
> Лучший завершитель
> никогда не забивал даже 10 голов в чемпе за сезон.
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Ksandvankneshas
Ответ Милан. Тонали. 8.
Лучшим именно завершителем считаю Салаха и Месси, Ориги в пустые ворота попасть не может 🤦‍♂️ ...
Мне кажется, тут рейтинг из тех с кем играл сам Манэ.
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Игорь Гурьев
А кто лучший игрок Африки ?)
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Rustam Abdullayev
Обежен на Салаха что пас не дал в пустые ворота
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Rustam Abdullayev
Обижен на Салаха
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Егор Павлов
Ответ Streetbor
будь Ориги таким топарем, как его расхваливает Мане, Ливерпуль бы его не отпустил Максимум он может шнуровать бутсы Жиру.
Он его назвал лучшим завершителем, а не лучшим нападающим. В этом большая разница.
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+2
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HI MARS
Помню как Ориги вышвырнул Барселону
+1
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HI MARS
Есть обидки на Салаха?
0
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Артём Никулин
Фаны Милана знают, что у них в команде лучший завершитель мира?
Я лично вот только что от Мане это и узнал 🤭 ...
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Streetbor
будь Ориги таким топарем, как его расхваливает Мане, Ливерпуль бы его не отпустил Максимум он может шнуровать бутсы Жиру.
☝️🤭
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emptinesspetr
Нашего Клоппа еще выбрал как самого толерантного. YNWA!
+1
-3
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Дядя ТУРА
Ответ SternDesSüdens
Объективно
субъективно
+1
-2
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Streetbor
будь Ориги таким топарем, как его расхваливает Мане, Ливерпуль бы его не отпустил Максимум он может шнуровать бутсы Жиру.
+6
-3
+3
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Артём Никулин
Фаны Милана знают, что у них в команде лучший завершитель мира?
+34
0
+34
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Милан. Тонали. 8.
Лучшим именно завершителем считаю Салаха и Месси, Ориги в пустые ворота попасть не может 🤦‍♂️ ...
+3
-5
-2
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SternDesSüdens
Объективно
0
-1
-1
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