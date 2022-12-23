Гвардиола обыграл Клоппа в 10-й раз. Чаще Юрген не уступал никому
Юрген Клопп проиграл Пепу Гвардиоле больше матчей, чем кому-либо.
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги (3:2).
Таким образом, Пеп Гвардиола в 10-й раз обыграл Юргена Клоппа. Чаще немецкий тренер не уступал никому. У него 8 поражений от Феликса Магата.
4 поражения пришлись на период, когда Клопп тренировал «Боруссию» Дортмунд, а Гвардиола – «Баварию».
Всего команды этих тренеров встречались между собой 27 раз. У Юргена 12 побед над Пепом.
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