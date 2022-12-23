Гвардиола обыграл Клоппа в 10-й раз. Чаще Юрген не уступал никому

Юрген Клопп проиграл больше матчей, чем кому-либо.

« » одержал победу над « » в 1/8 финала Кубка английской лиги (3:2).

Таким образом, в 10-й раз обыграл . Чаще немецкий тренер не уступал никому. У него 8 поражений от .

4 поражения пришлись на период, когда Клопп тренировал «Боруссию» , а Гвардиола – «Баварию».

Всего команды этих тренеров встречались между собой 27 раз. У Юргена 12 побед над Пепом.