В шорт-листе «ПСЖ» – Пау Торрес из «Вильярреала» и Инасиу из «Спортинга». Клуб ищет левоногого центрального защитника

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Спортинг Вильярреал лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Преснель Кимпембе Пау Торрес Гонсалу Инасиу Футбол

«ПСЖ» может купить защитника в связи с травмой Преснеля Кимпембе.

Как передает Le10Sport со ссылкой на Le Parisien, в связи с длительными сроками восстановления 27-летнего футболиста от повреждения ахиллова сухожилия, парижане летом рассмотрят возможность приобретения центрального защитника, предпочитающего играть левой ногой.

В последние месяцы в шорт-лист были внесены Пау ТорресВильярреал») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»), и «ПСЖ» может попытаться подписать кого-то из них.

Торрес провел 20 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Детально изучить показатели Инасиу, сыгравшего в нынешнем чемпионате Португалии 21 раз, можно тут.

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10 комментариев

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El Kapitan
этот гопник, аль-хелафифи, решил еще поллярда на усиление состава вкинуть, типа текущий слабоват? 🤡
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Лёха Жданчик
Инасиу хорош...он достоин команды лучше чем ПСЖ
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Артур Марутян
Шкриньяр же еще вроде на подходе, воистину мешок 🤮
ПСЖ большой клуб.
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NartApsua
Ответ Leo
Пау Торрес хорошо и не понятно почему его ещё не забрали Реал/Барса/Атлетико. Вроде и не просят за него 100 миллионов, как за того же Гвардиола.
В Барсу он идеально вписался бы. Сильный левоногий центральный защитник с отличным первым пасом. Именно такого игрока Хави и хочет приобрести летом. Но на ещё одного Торреса у каталонцев денег нет)
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Иван Иванов
Раз ищут новую защиту ,то Кимпембе и Рамосу можно начинать подыскивать новый клуб.
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Артур Марутян
Ответ Arman FCSM
Шкриньяр перейдёт свободным агентом
они были готовы зимой его за 30 лямов взять чтоб до лета не ждать, плюс зп такую зарядили что он чуть ли не бойкот устроил Интеру, а Интер уперся и теперь вообще не заработает на нем
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Leo
Пау Торрес хорошо и не понятно почему его ещё не забрали Реал/Барса/Атлетико. Вроде и не просят за него 100 миллионов, как за того же Гвардиола.
+8
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+8
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Arman FCSM
Ответ Артур Марутян
Шкриньяр же еще вроде на подходе, воистину мешок 🤮
Шкриньяр перейдёт свободным агентом
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Артур Марутян
Шкриньяр же еще вроде на подходе, воистину мешок 🤮
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Абдул Абакаев
с травматичным Кимпепбе и возрастным Рамосом, Псж нужно два центральных зашитника
+11
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