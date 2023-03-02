В шорт-листе «ПСЖ» – Пау Торрес из «Вильярреала» и Инасиу из «Спортинга». Клуб ищет левоногого центрального защитника
«ПСЖ» может купить защитника в связи с травмой Преснеля Кимпембе.
Как передает Le10Sport со ссылкой на Le Parisien, в связи с длительными сроками восстановления 27-летнего футболиста от повреждения ахиллова сухожилия, парижане летом рассмотрят возможность приобретения центрального защитника, предпочитающего играть левой ногой.
В последние месяцы в шорт-лист были внесены Пау Торрес («Вильярреал») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»), и «ПСЖ» может попытаться подписать кого-то из них.
Торрес провел 20 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Детально изучить показатели Инасиу, сыгравшего в нынешнем чемпионате Португалии 21 раз, можно тут.
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