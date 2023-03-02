Неймар предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем: «Он ошибся на наш счет»

предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем.

Об этом рассказала бывшая волейболистка и модель Кейла Алвес.

«Знаете, что спросил Неймар? Может ли он заняться сексом с нами обеими.

Он ошибся на наш счет», – сказала Алвес в интервью бразильскому телевидению.

Алвес – 23-летняя модель, ранее игравшая за волейбольный клуб «Осаско». Она завершила спортивную карьеру несколько месяцев назад. Алвес утверждает, что на OnlyFans выкладывает только связанные со спортом фото.

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