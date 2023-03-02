Неймар предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем: «Он ошибся на наш счет»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар девушки и спорт Футбол

Неймар предлагал модели OnlyFans и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем.

Об этом рассказала бывшая волейболистка и модель Кейла Алвес.

«Знаете, что спросил Неймар? Может ли он заняться сексом с нами обеими. 

Он ошибся на наш счет», – сказала Алвес в интервью бразильскому телевидению.

Алвес – 23-летняя модель, ранее игравшая за волейбольный клуб «Осаско». Она завершила спортивную карьеру несколько месяцев назад. Алвес утверждает, что на OnlyFans выкладывает только связанные со спортом фото.

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35 комментариев

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Добрый Ретроград
https://pulse.mail.ru/article/kejla-alves-12-ocharovatelnyh-foto-odnoj-iz-samyh-krasivyh-brazilskih-volejbolistok-8765167725959200528-7972776385876677345/
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Proline
Это он чтобы потом сторговаться до секса вдвоём только с ней
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Добрый Ретроград
Я б занялся https://metaratings.ru/blog/keyla-alvesh-brazilskaya-voleybolistka-model-i-bloger-kotoraya-prodayet-svoi-foto-na-onlyfans/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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Человек1991
Это такой пиар ход от Неймара , щас ему в директ многие близняшки напишут с указанием суммы за такое необычное волшебство .))
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BiG ^SiZe^
Тенденция бразильских насильников продолжается
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Dexter Dallas
можно пожалуйста список модельных агенств, с которыми у этой модели заключены договора? а то уже теребонькала это не теребонькала. а модель оказывается
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keylargo
Писечки решили напомнить всем о своем самом главном
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Болельщик Биатлона
ну OnlyFans же существует именно для выкладывания фото, связанных со спортом, мы конечно поверим
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Совесть Черданцева
Новости, которые мы заслужили
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Jesse Boy
да не, тут он в точку. хотя о чём это я, онлифанс - это же сугубо спортивный портал, куда народ ломится исключительно за спортивными фотками бразильских ноунеймов
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Мохнатый55
Ну хоть не изнасилование предлагал.
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Number_2
Ну ошибся и ошибся…
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Egobrain
Ответ Rio de Janeiro
Легко могу представить секс втроём Неймара, Роналду и Дзюбы
и часто ты представляешь такое? к врачу обращался?
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Egobrain
Ответ Kemal Gul
Тебе же чёрным по белому написали: на онлифанс выкладывает только фото, связанные со спортом! Разве есть основания не верить онлифанс-модели?)
как бы проверка этих слов займет буквально две минуты
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Арман Мартиросян
Кстати, про нее уже была статья тут.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sofasandaesthetes/3031049.html?sl=1

Не благодарите.
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dreamstep
ПСЖ пора выгонять Неймара, он не про ЛЧ думает а про баб получая огромную зарплату.
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Rio de Janeiro
Легко могу представить секс втроём Неймара, Роналду и Дзюбы
+4
-7
-3
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Арман Мартиросян
Ответ Kemal Gul
Тебе же чёрным по белому написали: на онлифанс выкладывает только фото, связанные со спортом! Разве есть основания не верить онлифанс-модели?)
Онлифанс и так крайне сомнительный способ тратить деньги, а так смысл вообще платить, чтобы посмотреть на спортсменок в будничной для них обстановке?
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Egobrain
а Неймар шарит
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Кирилл.С-Пб
Мда, лапша у парня на голове проросла внутрь...
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Kemal Gul
Ответ dr. cage
Лол, Неймар конечно тупой.. Он бы ещё к монашкам подкатил с этим.. Всем давно известно, что модели Онлифанс одни из самых целомудренных женщин в истории человечества.. .
Тебе же чёрным по белому написали: на онлифанс выкладывает только фото, связанные со спортом! Разве есть основания не верить онлифанс-модели?)
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Black Phoenix
Вот поэтому Неймар и не дошёл до ЗМ в своё время. Слишком много отвлекается на откровенную чушь и ерунду, вместо того чтобы упорно работать, и добиваться высот на футбольном поприще. Даже 30+ лет - не приговор для футболиста, и есть множество примеров тому.
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Александр Тихомиров
Ответ GraDea
Она же сказала, что ошибся насчет их, а не насчет платформы)
тут просто он бабок видимо не дал, поэтому отказались) а так чисто хайпуют, видимо плохо фоточки продаются
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Александр Тихомиров
ааххахахаха
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Tango442
На месте Неймара любой бы пытался.. ну одни близняшки отказали, найдутся другие близняшки, в чем проблема то ? Или за предложение тоже судить надо ??!’
+6
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+6
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