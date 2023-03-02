Оскорблявшему Сона фанату «Челси» на 3 года запретили посещать футбол
Болельщик «Челси» за высказывания в адрес Сон Хын Мина отстранен от футбола.
Во время игры с «Тоттенхэмом» (2:2) 14 августа 2022 года 30-летний фанат «синих» оскорблял южнокорейского полузащитника на почве расизма. «Челси» удалось установить личность нарушителя, и он дал признательные показания полиции.
Болельщик был оштрафован на 726 фунтов, ему запретили посещать футбол в течение трех лет.
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