Оскорблявшему Сона фанату «Челси» на 3 года запретили посещать футбол

Болельщик «Челси» за высказывания в адрес отстранен от футбола.

Во время игры с « » (2:2) 14 августа 2022 года 30-летний фанат «синих» оскорблял южнокорейского полузащитника на почве расизма. « » удалось установить личность нарушителя, и он дал признательные показания полиции.

Болельщик был оштрафован на 726 фунтов, ему запретили посещать футбол в течение трех лет.

Оскорблявший Винисиуса фанат «Мальорки» оштрафован на 4 000 евро. Ему на год запретили посещать футбол

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