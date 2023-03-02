Оскорблявшему Сона фанату «Челси» на 3 года запретили посещать футбол

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Сон Хын Мин дискриминация Футбол

Болельщик «Челси» за высказывания в адрес Сон Хын Мина отстранен от футбола.

Во время игры с «Тоттенхэмом» (2:2) 14 августа 2022 года 30-летний фанат «синих» оскорблял южнокорейского полузащитника на почве расизма. «Челси» удалось установить личность нарушителя, и он дал признательные показания полиции.

Болельщик был оштрафован на 726 фунтов, ему запретили посещать футбол в течение трех лет.

Оскорблявший Винисиуса фанат «Мальорки» оштрафован на 4 000 евро. Ему на год запретили посещать футбол

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5 комментариев

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Glukinho
оскорблявшему Сона фанату запретили на три года оскорблять Сона
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Sinister Kid
Зато болельщику, кинувшего банан Венделу, Быстров подарил 3 ящика бананов.
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Evgeniy 72
Почему никто не ноет про Fan ID в Англии? Фаны Кристал Пэлас были последними, кто скорбели по поводу промоушена любимого клуба в АПЛ. Ну и что теперь, Пэлас давно в Лиге, хотят ли теперь их фанаты спуститься в Шип?
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AF007
Лучше бы спортс на 3 года должуну отключили
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Arman FCSM
Оскорбили... Сон ещё легко отделался. А то мог бы и стул прилететь
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