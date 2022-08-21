«Челси» забанил на неопределенный срок фаната, оскорблявшего Сона на расовой почве

сообщил о принятых мерах в отношении фаната, оскорблявшего игрока соперников.

Во время матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2) полузащитник «шпор» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве. «Челси» объявил о проведении расследования.

«После опубликованного на этой неделе заявления о расистских оскорблениях на игре с , прошедшей в прошлое воскресенье, футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что он установил личность и запретил владельцу сезонного абонемента посещение матчей на неопределенный срок», – говорится в сообщении «синих».