Дайер о поведении фанатов: «Моя семья была на гостевой игре с «Челси», и у нее возникли неприятности. Некоторые ее члены больше никогда не будут посещать выездные матчи»

Защитник «Тоттенхэма» недоволен поведением фанатов на трибунах.

«Кое-кто из моей семьи и мои друзья были на недавнем гостевом матче «Тоттенхэма» с , и у них возникли проблемы. Неприятные. И это очень серьезно.

Все происходило на словах, но это было очень неприятно. Я не говорю, что такое наблюдается только со стороны фанатов «Челси» или . Речь о футбольных болельщиках в целом.

Я никогда не жалуюсь на подобные вещи и не драматизирую, да и другим не советую. Но некоторые вещи я считаю очень странными. Некоторые представители моей семьи больше никогда не будут посещать выездные матчи из-за них. И мне было бы слишком некомфортно, если бы они ходили на эти игры.

Моя мама никогда не была на гостевом матче. Она хотела бы, но я был бы обеспокоен. Это безумие, не так ли?» – сказал Дайер.