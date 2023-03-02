Президент «Урала» о Кубке: «Как можно не радоваться «Спартаку»? Играть с лучшими приятно. Никого не боимся»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» высказался о том, что команде выпал «Спартак» в Фонбет Кубке России.

«Урал» сыграет с красно-белыми за выход в финал турнира в сетке Пути РПЛ.

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.

Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – сказал Григорий Иванов.

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8 комментариев

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samarskij-kuzmich
Я бы на месте Спартака напрягся. Гриша не боится))
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Dan Kennedy
Интересно будет на цифры глянуть.

В мае было 26 тысяч, в августе немного не дотянули до 9 тысяч. Может быть где-то в этом промежутке покажут цифры, фан уйди не должно быть, если Грише повезет(как в мае) - 20 тысяч будет.
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Честный контроль
Зачетный троллинг президента Урала
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Konstantin Zorin
Не будет полных стадионов. К сожалению.
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dreamstep
Гриша наверное сходу расценки предложил.
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Александр Павлов
Зачем кого-то бояться.
Надо просто показать достойный красивый футбол
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Владимир Молявин
Посмотрим. Обязательно посмотрим.
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Уся Ваткин
как недавно рассказывал человек, похожий на президента РФ - уральцы против московитов
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