Президент «Урала» о Кубке: «Как можно не радоваться «Спартаку»? Играть с лучшими приятно. Никого не боимся»
Президент «Урала» высказался о том, что команде выпал «Спартак» в Фонбет Кубке России.
«Урал» сыграет с красно-белыми за выход в финал турнира в сетке Пути РПЛ.
«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.
Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – сказал Григорий Иванов.
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В мае было 26 тысяч, в августе немного не дотянули до 9 тысяч. Может быть где-то в этом промежутке покажут цифры, фан уйди не должно быть, если Грише повезет(как в мае) - 20 тысяч будет.
Надо просто показать достойный красивый футбол