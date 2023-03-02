Президент «Урала» о Кубке: «Как можно не радоваться «Спартаку»? Играть с лучшими приятно. Никого не боимся»

Президент « » высказался о том, что команде выпал « » в Фонбет Кубке России.

«Урал» сыграет с красно-белыми за выход в финал турнира в сетке Пути РПЛ.

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.

Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – сказал Григорий Иванов.

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