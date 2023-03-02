Федун о «Спартаке»: «Заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова»

посетил тренировочную базу « » перед матчем с « ».

«Интересная пара «Спартак» – «Урал», в субботу посмотрим репетицию. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку.

Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» – сказал бывший владелец московского клуба.

Игра «Спартак» – «Урал» в 18-м туре Мир состоится 4 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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