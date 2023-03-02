Федун о «Спартаке»: «Заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Футбол

Леонид Федун посетил тренировочную базу «Спартака» перед матчем с «Уралом». 

«Интересная пара «Спартак» – «Урал», в субботу посмотрим репетицию. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку.

Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!» – сказал бывший владелец московского клуба.

Игра «Спартак» – «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ состоится 4 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.  

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8 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Как трогательно. Одной рукой пишу, другой слёзы вытираю...
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Катя СПб
Без Заремы заехал. А то та опять о Зените говорила бы.
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Ковид 07.10.52
Это типа черная кошка перешла дорогу...все ...Спартак ждут неприятности....
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-1
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Геннадий Тёкин
Скучаешь, Арнольдыч?)
+4
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+3
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Barsa! bolshe chem klub
заехал по старой памяти ?

в Черкизово что ли?
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Ильдар Фарукшин
Ну вам то можно. У меня такая возможность была тоже самое делал
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seka@
Арнольдыч, не надо вот масть портить, видишь же - без тебя лучше
+7
-3
+4
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Winterburn
"Не к добру это", подумали ребята и перекрестились
+13
-4
+9
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