«Ман Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – с «Фулхэмом»
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
По итогам процедуры определились следующие пары:
«Манчестер Сити» – «Бернли»
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
«Брайтон» – «Гримсби Таун»
«Шеффилд Юнайтед» – «Блэкберн»
Матчи 1/4 финала пройдут 18 и 19 марта.
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Рекордсменом по победах в кубке лиги являются Сити и Ливерпуль
Чота аж орнул.