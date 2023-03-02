«Ман Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – с «Фулхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Блэкберн Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Бернли чемпионшип Брайтон Д4 Англия Гримсби Таун Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

По итогам процедуры определились следующие пары:

«Манчестер Сити» – «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

«Брайтон» – «Гримсби Таун»

«Шеффилд Юнайтед» – «Блэкберн»

Матчи 1/4 финала пройдут 18 и 19 марта.

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20 комментариев

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Joker17
Ответ carlitosway
ахвхах у сити в том ж кубке мики мауса который взял мю были игры с челси и ливерпулем, ну конечно путь мю был куда сложнее из матчей начиная с 1/4 с чарльтоном, форестом и ньюкаслом бгг, глорье деревенскоего недоразумение когда ж вы поймете что удел вашего клуба это брать вот такие третьесортные кубки и не более)
До сих пор помню как года 4 назад МЮ в кубке Англии прошёл Арсенал на выезде, Челси на выезде и в 1/4 вылетел от Вулверхэмптона на выезде. В этоже самое время Сити прошли аутсайдера АПЛ, клуб из Чемпионшипа и клуб из Лиги Один. Они оказались в 1/2 на Уэмбли даже не вспотев.
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Brigant
Компани должен доказать что он не вассал сити.
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Donald J. Trump
Ответ carlitosway
ахвхах у сити в том ж кубке мики мауса который взял мю были игры с челси и ливерпулем, ну конечно путь мю был куда сложнее из матчей начиная с 1/4 с чарльтоном, форестом и ньюкаслом бгг, глорье деревенскоего недоразумение когда ж вы поймете что удел вашего клуба это брать вот такие третьесортные кубки и не более)
Кубок Микки Мауса….удел брать третьесортные кубки …
Рекордсменом по победах в кубке лиги являются Сити и Ливерпуль
Чота аж орнул.
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Просто Я
Нытье фанов МЮ - это просто капец. Весь сезон в кубках играют с бомжами, но почему-то удивляются жеребьевке Сити, которые уже как бы выбили Арсенал и Челси
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Vezdexodof
Хочу финал МЮ сити!
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Просто Я
Ответ А.В.Бубнов
Ну конечно! Опять МЮ выпадает самый сложный соперник, а постоянно нагревающая шары канистра, чтобы уж совсем не палиться, надоговорнила себе в соперники не Гримсби Таун, а шиповский клуб своего ручного пса кампани
а кубок лиги мю с какими соперниками выиграл? Не из Шипа ли? И не этот ли Сити играл недавно с Челси, а потом с Арсеналом, пока МЮ показывал свое "могущество" с Редингом и ВХ?
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carlitosway
Ответ Donald J. Trump
Странно, что Сити не выпал Гримсби Таун. Хотя даже в этого клуба есть болельщики, нежели у Сити.
ахвхах у сити в том ж кубке мики мауса который взял мю были игры с челси и ливерпулем, ну конечно путь мю был куда сложнее из матчей начиная с 1/4 с чарльтоном, форестом и ньюкаслом бгг, глорье деревенскоего недоразумение когда ж вы поймете что удел вашего клуба это брать вот такие третьесортные кубки и не более)
+1
-7
-6
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Alexander Yavriantz
Ответ А.В.Бубнов
Ну конечно! Опять МЮ выпадает самый сложный соперник, а постоянно нагревающая шары канистра, чтобы уж совсем не палиться, надоговорнила себе в соперники не Гримсби Таун, а шиповский клуб своего ручного пса кампани
Брайтон и сам Сити похуже были бы для МЮ)
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Любезный Коссутий
Ответ Руслан
Ребят а кто знает после 1/4 ещё жеребьевка будет? Если нет то с какой парой совпадает МЮ?
будет отдельная, сразу по окончании 1/4. также, как и сегодня
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Ноно Гомес
Финал Манчестера видно...
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NottinghamForest79
super para
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-1
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Руслан
Ребят а кто знает после 1/4 ещё жеребьевка будет? Если нет то с какой парой совпадает МЮ?
+1
-1
0
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muse muse
Вариант, конечно, не сказать что лайтовый из представленных, но проходимый вполне и скажу вам так, вполне реально МЮ и КА завоевать ;)
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-3
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QWertY
Сити-Бернли -эль класико главных ватокатов своих лиг)
+3
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**Iscander**
Не удивительно))
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jane gunn
го финал МС - МЮ
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-1
0
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А.В.Бубнов
Ну конечно! Опять МЮ выпадает самый сложный соперник, а постоянно нагревающая шары канистра, чтобы уж совсем не палиться, надоговорнила себе в соперники не Гримсби Таун, а шиповский клуб своего ручного пса кампани
+16
-4
+12
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tackle by Moore
Очень переживал, что Сити в этот раз достанут команду не из шипа, но вроде обошлось. Классика
+16
-4
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Alexander Yavriantz
Шеффилд или Блекберн в 1/2))
+4
-1
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Donald J. Trump
Странно, что Сити не выпал Гримсби Таун. Хотя даже в этого клуба есть болельщики, нежели у Сити.
+19
-5
+14
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