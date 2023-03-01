«Если Винисиус будет контролировать себя, может стать неудержимым, как Роналдиньо или Неймар». Фабрегас о вингере «Реала»

высказался о том, как играть против .

«В Винисиусе есть всего понемногу. Если бы я был защитником, я бы старался прикрыть его как можно лучше. Даже делал то, что не делаю с другими, ведь он лучше. Нужно стараться вывести его из игры, потому что он очень хорош.

Конечно, это вина игрока, потому что нельзя терять контроль. Он очень молодой парень, это тоже нужно принимать во внимание. Если он будет хорошо контролировать себя, то может стать неудержимым, как или », – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за « ».

«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

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