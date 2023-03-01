«Если Винисиус будет контролировать себя, может стать неудержимым, как Роналдиньо или Неймар». Фабрегас о вингере «Реала»
Франсеск Фабрегас высказался о том, как играть против Винисиуса Жуниора.
«В Винисиусе есть всего понемногу. Если бы я был защитником, я бы старался прикрыть его как можно лучше. Даже делал то, что не делаю с другими, ведь он лучше. Нужно стараться вывести его из игры, потому что он очень хорош.
Конечно, это вина игрока, потому что нельзя терять контроль. Он очень молодой парень, это тоже нужно принимать во внимание. Если он будет хорошо контролировать себя, то может стать неудержимым, как Роналдиньо или Неймар», – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Комо».
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