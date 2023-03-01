«Если Винисиус будет контролировать себя, может стать неудержимым, как Роналдиньо или Неймар». Фабрегас о вингере «Реала»

Теги ПСЖ Франсеск Фабрегас Реал Мадрид Роналдиньо лига 1 Франция Ла Лига Неймар Д2 Италия Комо Винисиус Жуниор Футбол

Франсеск Фабрегас высказался о том, как играть против Винисиуса Жуниора.

«В Винисиусе есть всего понемногу. Если бы я был защитником, я бы старался прикрыть его как можно лучше. Даже делал то, что не делаю с другими, ведь он лучше. Нужно стараться вывести его из игры, потому что он очень хорош.

Конечно, это вина игрока, потому что нельзя терять контроль. Он очень молодой парень, это тоже нужно принимать во внимание. Если он будет хорошо контролировать себя, то может стать неудержимым, как Роналдиньо или Неймар», – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Комо».

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7 комментариев

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Mustang Shelby
Всё правильно говорит. Он оказывается до сих пор играет я не знал
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Виталий Ан
Ответ Lana Rhoades
Вини уже не хуже Неймара
Вини бесспорно топ. Но Неймар универсальней и техничней. Если бы был более профессиональным, и меньше травмировался , то оставил бы целое наследие в футболе. Хотя и так оставил след в истории. Чтобы переплюнуть Нея, Винисиусу надо очень постараться все же. Но это далеко не из разряда невозможно.
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6tspey7tb5
Ответ Lana Rhoades
Вини уже не хуже Неймара
Неймар его возраста или сейчас? Не хуже он сейчас только по ныркам и постоянным апелляциям судьям.
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Милан. Тонали. 8.
Как раз таки Роналдиньо и Неймар себя не контролировали никогда с тусовками всю ночь до утра....
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s8x4gqtjfg
Если Вини перестанет реагировать на провокации и возмужает- то цены ему не будет! Потенциал бешеный у парня!
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Lana Rhoades
Вини уже не хуже Неймара
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Андрей Хенто
Возможно так хорош не будет, как эти кудесники мяча, но то, что он очень хорош в игре один на один и резок - абсолютно точно, ну и есть у него эта пресловутая «джога бонита», конечно не всегда уместна и порой слишком по-пижонски,но тем не менее.
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