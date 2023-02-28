«Спартак» разыграет призы среди фанатов, оформивших Fan ID: «Они будут разные – билеты премиум-категории, атрибутика с автографами игроков, приглашение в музей и многое другое»

« » будет разыгрывать призы среди болельщиков, которые оформят Fan ID.

Об этом рассказал глава пресс-службы красно-белых .

– Да, клуб планирует разыгрывать призы. Они будут разные – например, билеты премиум-категории, атрибутика с автографами игроков, приглашение в музей и многое другое. О соответствующих акциях мы обязательно проинформируем в ближайшее время.

– Будет ли среди болельщиков с Fan ID разыгран автомобиль, как это планируется среди болельщиков «Зенита»?

– Планов разыграть автомобиль у нас пока что нет, – сказал Зеленов.

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