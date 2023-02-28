«Спартак» разыграет призы среди фанатов, оформивших Fan ID: «Они будут разные – билеты премиум-категории, атрибутика с автографами игроков, приглашение в музей и многое другое»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Fan ID Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» будет разыгрывать призы среди болельщиков, которые оформят Fan ID.

Об этом рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

– Да, клуб планирует разыгрывать призы. Они будут разные – например, билеты премиум-категории, атрибутика с автографами игроков, приглашение в музей и многое другое. О соответствующих акциях мы обязательно проинформируем в ближайшее время.

– Будет ли среди болельщиков с Fan ID разыгран автомобиль, как это планируется среди болельщиков «Зенита»?

– Планов разыграть автомобиль у нас пока что нет, – сказал Зеленов.

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21 комментарий

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DVS1
Ответ tyuiop tyuiop
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приплел, молодец "борец"
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Раменки за Динамо
Включайте в список призов рукавицы, сшитые Мишей Ефремовым и шашлык, приготовленный поваром.
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Gagarin Party
Ответ Streetbor
Клубы делают все для болельщиков вплоть до автомобиля, а они такие неблагодарные все не хотят ставить себе клеймо 🙃
тогда паспорт и мед полис пусть выкинут. и спасибо им🤡, на вип хоть раз схожу 🙂
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Olly_Da
Правильно, заселяйте Gold FanID-шниками. А то даже на Кубок трибуна полупустая, в отличие от С.
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все эти акции ничего не стоят...
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Caustic
Ответ Назар Игорь
Сравните с Зенитом, там автомобиль, тут посещение музея с тапочками Старостиных.
сребреники в Питере, говоришь, сребреннее?)))
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adamx
Ответ Назар Игорь
Сравните с Зенитом, там автомобиль, тут посещение музея с тапочками Старостиных.
продашься за мизерный шанс?
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Sinister Kid
Ответ Назар Игорь
Сравните с Зенитом, там автомобиль, тут посещение музея с тапочками Старостиных.
Лада, вдруг стала автомобилем?
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tyuiop tyuiop
Ответ Саша Пушкин
Так понятно, что питерские и так ходить будут, чего особо их хозяевам с розыгрышами и призами заморачиваться? Вон в Грозном тоже много за оформление ID не обещают.
в Грозном не бьют уже хорошо
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tyuiop tyuiop
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Саша Пушкин
Ответ Назар Игорь
Сравните с Зенитом, там автомобиль, тут посещение музея с тапочками Старостиных.
Так понятно, что питерские и так ходить будут, чего особо их хозяевам с розыгрышами и призами заморачиваться?
Вон в Грозном тоже много за оформление ID не обещают.
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Sinister Kid
🤮🤮🤮
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samarskij-kuzmich
Да, крутые призы ради того, чтобы делать Fan ID. Мне, пожалуйста, билет в музей.
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Максим Черкашин
Химки, которые разыгрывают календарик. Я для вас шутка какая.:)))))
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Назар Игорь
Сравните с Зенитом, там автомобиль, тут посещение музея с тапочками Старостиных.
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Иван Новиков
Ну хоть не гроб на колёсах, как у некоторых.
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Overkiller
А среди не оформивших тоже будут увлекательные розыгрыши с призами в виде беседы с товарищем майором, получения статьи за дискредитацию чего то там и лишения премии в бюджетном предприятии.
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Hunter Hunter
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
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PobeditelZ
Порция борща и несколько капсул бромантана в комплекте
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Streetbor
Клубы делают все для болельщиков вплоть до автомобиля, а они такие неблагодарные все не хотят ставить себе клеймо 🙃
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damondiamond
да уже и так 450 тысяч оформили, зачем вы подарки разыгрываете? полные стадионы ждём
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T622222
Это среди кузьмичей фанаты все дома
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