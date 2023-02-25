Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» безногая полузащита. 37-летний Модрич проходил ее как нож сквозь масло. Нужно что-то менять»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон раскритиковал полузащиту «Ливерпуля» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:5).

«Я думаю, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» играл как 2-3 года назад. На данный момент они не могут этого сделать. Их полузащита безногая. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно происходить.

Клопп – отличный тренер, не поймите меня неправильно. Но иногда, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужно что-то менять. Против них стало легко играть, а это не очень хороший знак», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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18 комментариев

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vwzx8mx5vh
Ответ Сикарио
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
Ну с Аргентиной он не особо был заметен
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Vadiay
Ответ ZA.RMA
Дело не в том, что Реал выиграет во всех турнирах, а в том, что в 90% случаев(даже когда Реал проигрывает) на своей позиции Модрич делает все филигранно и проигрыш не на его совести уж точно ✨ , но конечно бывает иначе - возраст даёт знать)
Бесспорно. Меня больше заинтересовало, к чему столько пафоса. Как будто Модрич это его детище.
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Alexander Yavriantz
Может безмозглая тогда уж. Модрич с элитным футбольным интеллектом, в этом его сила, а не в ногах.
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ZA.RMA
Ответ Vadiay
Ой, да чушь не несите. Как будто Реал бессмертный и его никто никогда не обыгрывал. Как будто Реал выиграл во всех турнирах, в которых участвовал.
Дело не в том, что Реал выиграет во всех турнирах, а в том, что в 90% случаев(даже когда Реал проигрывает) на своей позиции Модрич делает все филигранно и проигрыш не на его совести уж точно ✨ , но конечно бывает иначе - возраст даёт знать)
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Vadiay
Ответ Сикарио
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
Ой, да чушь не несите. Как будто Реал бессмертный и его никто никогда не обыгрывал. Как будто Реал выиграл во всех турнирах, в которых участвовал.
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Ненавидящий2.0
например Мерсона на кого-то другого
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BorisBritva
Клопп наигрывает схему 4-0-3
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А.В.Бубнов
Безрукий вратарь, нелепые защитники, безногие полузащитники, в нападении - бенгунки-симулянты, главный тренер - потеряный allcash. Вроде весь состав порта назвал
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Андрей Хенто
Лука Модрич на то и считается одним из лучших полузащитников 21 века.
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Пепр Пепров
ну Модрич же просил, не упоминайте его возраст, а просто говорите, что он впорядке!
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V@d!m
37-летний Модрич любую защиту так проходит, это не показатель
+3
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сикарио
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
Это Мерсон
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Сикарио
Ответ Имя Фамилия
какой ещё Морган, он тут причем?
исправил, чет жопой прочитал заголовок
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Имя Фамилия
Ответ Сикарио
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
какой ещё Морган, он тут причем?
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Даша
Ответ buryat
Против Модрича почти любая полузащита безногая)
Без почти))
+3
-4
-1
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Сикарио
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
+21
-4
+17
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Екн Лор
Там не то что Модрич, но и Мудрич проходил как нож сквозь масла. Значит действительно что-то надо менять
0
-1
-1
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buryat
Против Модрича почти любая полузащита безногая)
+14
-7
+7
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