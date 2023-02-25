Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» безногая полузащита. 37-летний Модрич проходил ее как нож сквозь масло. Нужно что-то менять»

раскритиковал полузащиту « » в матче с « » в чемпионов (2:5).

«Я думаю, что сейчас хочет, чтобы «Ливерпуль» играл как 2-3 года назад. На данный момент они не могут этого сделать. Их полузащита безногая. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно происходить.

Клопп – отличный тренер, не поймите меня неправильно. Но иногда, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужно что-то менять. Против них стало легко играть, а это не очень хороший знак», – сказал экс-игрок «Арсенала».