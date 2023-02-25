Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» безногая полузащита. 37-летний Модрич проходил ее как нож сквозь масло. Нужно что-то менять»
Пол Мерсон раскритиковал полузащиту «Ливерпуля» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:5).
«Я думаю, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» играл как 2-3 года назад. На данный момент они не могут этого сделать. Их полузащита безногая. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно происходить.
Клопп – отличный тренер, не поймите меня неправильно. Но иногда, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужно что-то менять. Против них стало легко играть, а это не очень хороший знак», – сказал экс-игрок «Арсенала».
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