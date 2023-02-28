Пол Мерсон: «Худший «Челси» за 20 лет. Он играл с «Тоттенхэмом» так медленно, что выйти мог бы даже я. Если бы матч шел до этой минуты, «синие» все равно не забили бы»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон поделился впечатлениями от выступлений «Челси».

«Это худший «Челси», что я видел за последние 20 лет. Болельщики в ярости. Я был на матче с «Тоттенхэмом» – настолько враждебно настроенных фанатов «Челси» я еще не видел.

Ни разу не было ощущения, что «Тоттенхэму» забьют. Даже я мог бы играть за «Челси» в этом матче, настолько медленно эта команда работала с мячом. А мне 54! Я уже не могу так бегать, но могу отдавать передачи. Я мог бы играть за эту команду. Игра была медленной, передачи шли поперек поля, назад. Я тоже могу так играть в своем возрасте.

Матч с «Тоттенхэмом» для «Челси» – самый важный, и он был неубедительным. Если бы игра продолжалась до этой минуты, «Челси» все равно не забил бы. Не могу вспомнить ни одного момента, который меня бы взбудоражил.

Мне нравится Поттер, нужно дать ему шанс. Но один гол за шесть матчей, одна победа за 11 игр, две – за 16... Это никуда не годится. Это поразительно», – сказал Мерсон Sky Sports.

Поттер скопировал идею Тухеля, но «Челси» пробил новое дно. 1 удар из штрафной «Тоттенхэма» – олицетворение катастрофы

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27 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Ответ Alex Muratov
6 голов в 16 матчах, с ноября по март. Худший результат среди всех команд АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 АФЛ, Лиги 2 АФЛ. Аутсайдер четвёртого дивизиона больше забивает.
У меня во дворе команда 7 за матч может забить. Она лучше Челси
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Rustam Abdullayev
Решфорд больше забил чем целый Челси
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SPRKT
Ответ Roma Tarasych
это ирония?
ну хоть кто-то спросил. а то сразу все минусами забросали
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Kipriot
Счёт уже не на победы, а на голы
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ARIGAMI ARIGAMI
Даже при Лэмпарде было лучше
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Роман Князефф
У мерсона хороший уровень троллинга, достаточное количество тутошних завсегдатаев позавидовали бы ))
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Милан. Тонали. 8.
Ответ LLiriKK
И даже великий щэнэвмэрлый «Месси, Роналду и Мбаппе» в одном лице не помог.
Этому Челси уже ничего не поможет, даже Холанд с Мбаппе ... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Милан. Тонали. 8.
Ещё и Жоржиньо за копейки продали Арсеналу, усилили конкурента ... 🤦‍♂️🤡🤡🤡
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LLiriKK
И даже великий щэнэвмэрлый «Месси, Роналду и Мбаппе» в одном лице не помог.
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Торопов Саня
Боэли слил мешок бабок на откровенно средних игроков и пригласил среднего тренера, вот и результат
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Виталий Ан
Есть ощущение что любой бы в том числе и добрая половина комментаторов с спортс показала бы лучше результат. Вдумайтесь, ведь футболисты там очень и очень хорошего уровня.
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Милан. Тонали. 8.
Это же надо так загубить Челси, выгнать Тухеля и взять сказочного физрука Поттера, да ещё и 600 миллионов просто выкинуть в окно 🤦‍♂️🤡🤡🤡 ...
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The Best
Челси плох,спасибо капитан очевидность)
Уже каждый про это сказал,осталось только чтобы до Боули это дошло.
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Милан. Тонали. 8.
Боэли вместе с Поттером просто сказочные 🤡🤡🤡
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InsomniaS.R
"Мне нравится Поттер, нужно дать ему шанс. Но один гол за шесть матчей, одна победа за 11 игр, две – за 16... Это никуда не годится. Это поразительно"
Нормально Пирс, как фанат Арсенала, стебётся. Сначала "ему нужно дать шанс", а потом перечислил все то, за что его нужно немедленно уволить)
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Поттер отлично справляется, выводит челси на новый уровень. Уровень чемпионшипа. Удачи ему опустить мешок туда, где ему самое место.
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Данил Садыков
Ответ Sevuska
Никто не хочет играть за Поттера . #ПоттерВОН#
Да вроде наоборот. Особо напрягаться не нужно, вся команда валяет дурака, ответственности персональной нет, огромная зарплата капает, а контракт на много лет вперёд. Сказка же!
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Roma Tarasych
Ответ SPRKT
И все из-за мудрика
это ирония?
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Данил Садыков
Не-не, вы что такое пишите? Дайте ещё шанс Поттеру, ну вы чего! Он ещё не так много успел проиграть)
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SPRKT
И все из-за мудрика
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Вадим Слуцкий
Его зовут Пол, потому что он ниже плинтуса? А "Челси" развалил Боули. Он большой талант.
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BarCa
Английский Мостовой??
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DolJun
увы, но он прав, челси действительно плох. вот такого уровня эксперты на британском тв.
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Sevuska
Никто не хочет играть за Поттера .
#ПоттерВОН#
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Alex Muratov
6 голов в 16 матчах, с ноября по март.
Худший результат среди всех команд АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 АФЛ, Лиги 2 АФЛ.
Аутсайдер четвёртого дивизиона больше забивает.
+12
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