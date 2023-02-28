Пол Мерсон: «Худший «Челси» за 20 лет. Он играл с «Тоттенхэмом» так медленно, что выйти мог бы даже я. Если бы матч шел до этой минуты, «синие» все равно не забили бы»

Экс-форвард «Арсенала» поделился впечатлениями от выступлений «Челси».

«Это худший «Челси», что я видел за последние 20 лет. Болельщики в ярости. Я был на матче с «Тоттенхэмом» – настолько враждебно настроенных фанатов «Челси» я еще не видел.

Ни разу не было ощущения, что « » забьют. Даже я мог бы играть за «Челси» в этом матче, настолько медленно эта команда работала с мячом. А мне 54! Я уже не могу так бегать, но могу отдавать передачи. Я мог бы играть за эту команду. Игра была медленной, передачи шли поперек поля, назад. Я тоже могу так играть в своем возрасте.

Матч с «Тоттенхэмом» для «Челси» – самый важный, и он был неубедительным. Если бы игра продолжалась до этой минуты, «Челси» все равно не забил бы. Не могу вспомнить ни одного момента, который меня бы взбудоражил.

Мне нравится Поттер, нужно дать ему шанс. Но один гол за шесть матчей, одна победа за 11 игр, две – за 16... Это никуда не годится. Это поразительно», – сказал Мерсон Sky Sports.

Поттер скопировал идею Тухеля, но «Челси» пробил новое дно. 1 удар из штрафной «Тоттенхэма» – олицетворение катастрофы