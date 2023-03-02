Арендовать Гринвуда хотят турецкие клубы. «МЮ» намерен сперва закончить расследование

Полузащитник « » может получить игровую практику.

По сведениям журналиста The Telegraph Майка Макграта, манкунианцы получили несколько запросов об аренде от турецких клубов и команд из стран, где трансферное окно еще не закрылось.

«МЮ» пока не пытался ни с кем заключить сделку и собирается сперва завершить внутреннее расследование и лишь затем принимать решение о дальнейшей судьбе ранее обвинявшегося в насилии футболиста.

В последний раз Гринвуд играл 22 января 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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