Арендовать Гринвуда хотят турецкие клубы. «МЮ» намерен сперва закончить расследование

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Турция возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может получить игровую практику.

По сведениям журналиста The Telegraph Майка Макграта, манкунианцы получили несколько запросов об аренде от турецких клубов и команд из стран, где трансферное окно еще не закрылось.

«МЮ» пока не пытался ни с кем заключить сделку и собирается сперва завершить внутреннее расследование и лишь затем принимать решение о дальнейшей судьбе ранее обвинявшегося в насилии футболиста.

В последний раз Гринвуд играл 22 января 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

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10 комментариев

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6tspey7tb5
Пример ПСЖ с Хакими. Даже если Мэйсон и трогал девушку мы не знаем что было.
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OldRedWhite
Я уже запутался в этих насильниках …
Они вместе живут и сейчас или только в отпуск ездят и детей воспитывают ?
Или просто они расстались - она выложила , он дал деньги и она сняла обвинения ?
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MARELLE CLOTHES
Ответ Under
всяко лучше, чем вообще не играть
Поэтому ты и не футболист...
0
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Александр Максаков
Сперва показалось "арестовать"
+1
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Under
Ответ MARELLE CLOTHES
Для его возраста играть в турции,это себе же заколачивать гроб !!!
всяко лучше, чем вообще не играть
+1
0
+1
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MARELLE CLOTHES
Для его возраста играть в турции,это себе же заколачивать гроб !!!
0
-3
-3
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Neron
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
От 17 голов за МЮ до Турции... Одно изнасилование
А ведь он даже ещё никого не изнасиловал!
+8
-2
+6
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Любезный Коссутий
наилучший вариант.
+2
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Flyche
Парень по любому будет играть, надо заигрывать в след сезоне
+5
-1
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
От 17 голов за МЮ до Турции... Одно изнасилование
+10
-5
+5
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