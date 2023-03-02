Арендовать Гринвуда хотят турецкие клубы. «МЮ» намерен сперва закончить расследование
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может получить игровую практику.
По сведениям журналиста The Telegraph Майка Макграта, манкунианцы получили несколько запросов об аренде от турецких клубов и команд из стран, где трансферное окно еще не закрылось.
«МЮ» пока не пытался ни с кем заключить сделку и собирается сперва завершить внутреннее расследование и лишь затем принимать решение о дальнейшей судьбе ранее обвинявшегося в насилии футболиста.
В последний раз Гринвуд играл 22 января 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Они вместе живут и сейчас или только в отпуск ездят и детей воспитывают ?
Или просто они расстались - она выложила , он дал деньги и она сняла обвинения ?