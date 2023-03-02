В «Динамо» не рассматривали трансфер Дзюбы: «Никогда. У нас каждая позиция продублирована»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» заявили, что клуб не рассматривал возможность трансфера Артема Дзюбы.

– Почему «Динамо» решило не проводить усиление в зимнее трансферное окно?

– Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ.

– Артем Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?

– Никогда, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

В феврале Дзюба перешел в качестве свободного агента в «Локомотив».

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7 комментариев

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dimur
Позиция Дзюбы не может быть продублирована. Она неповторима.
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Recreated
Ещё бы! Нам этого дрочера себялюбящего не хватало!!
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PsichoEscape
Каждую позицию продинамили...
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Александр Кудрявцев
Ну правильно. И место в тонущем Локомотиве
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Александр Кудрявцев
Ответ Ебздрогыч
В «Динамо» не рассматривали трансфер Дзюбы: «Никогда. У нас каждая позиция продзюбирована»
😁😁😁😁
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Ебздрогыч
Дзюба: да меня все звали!
Все команды, кроме тонущего Локо: чего?
+5
-1
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Ебздрогыч
В «Динамо» не рассматривали трансфер Дзюбы: «Никогда. У нас каждая позиция продзюбирована»
+2
-3
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