В «Динамо» не рассматривали трансфер Дзюбы: «Никогда. У нас каждая позиция продублирована»
В «Динамо» заявили, что клуб не рассматривал возможность трансфера Артема Дзюбы.
– Почему «Динамо» решило не проводить усиление в зимнее трансферное окно?
– Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ.
– Артем Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?
– Никогда, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
В феврале Дзюба перешел в качестве свободного агента в «Локомотив».
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