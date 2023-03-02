В «Динамо» не рассматривали трансфер Дзюбы: «Никогда. У нас каждая позиция продублирована»

В « » заявили, что клуб не рассматривал возможность трансфера .

– Почему «Динамо» решило не проводить усиление в зимнее трансферное окно?

– Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ.

– Артем Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?

– Никогда, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

В феврале Дзюба перешел в качестве свободного агента в « ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков