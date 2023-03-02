Глава «Локо» Нагорных: «Дзюба – важный игрок, голы надо подождать. Он уже нашел, как взаимодействовать с партнерами»

Глава « » подвел итоги зимней трансферной кампании.

– Мы провели зимнюю трансферную кампанию в сложных условиях. Мы находимся в режиме строгого исполнения бюджета клуба и не можем выйти за его параметры. С другой стороны, мы видим ситуацию с иностранными игроками, которые в большинстве своем клуб покинули. Благодаря решениям и возможностям, которые предоставила ФИФА. Мы постарались максимально ориентироваться на ту игровую модель, которую предложил главный тренер клуба. Я считаю, что те пополнения, которые сделаны в команде, абсолютно адекватны. И во многом то преображение в игре, которое мы видели на протяжении последних матчей, свидетельствует о том, что приобретения сделаны верно.

Понравились не только сами по себе новые игроки, но и их взаимодействие с лидерами команды – с Антоном Миранчуком, Димой Бариновым. Сейчас Рифат Жемалетдинов поправляется после травмы, полученной летом 2022 года, уже тренируется в общей группе. Также есть взаимодействие с молодыми ребятами.

Сегодня обновленный «Локомотив», фактически созданный три недели назад в том виде, в котором мы увидели его в кубковых матчах, дает бой второй команде чемпионата. Значит, сделанные приобретения являются правильными.

– Болельщики наверняка зададут вопрос, почему не забивает Дзюба?

– Просто надо подождать. Дзюба – очень важный игрок, лучший бомбардир в истории . Мы уже видим, что он за короткий промежуток времени нашел, как взаимодействовать с новыми партнерами. Это уже дает свои результаты. А впереди будет еще больше, – сказал Юрий Нагорных.

провел за «Локомотив» два матча в Фонбет Кубке России против «Спартака», не отметившись результативными действиями.

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