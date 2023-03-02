Глава «Локо» Нагорных: «Дзюба – важный игрок, голы надо подождать. Он уже нашел, как взаимодействовать с партнерами»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных ТАСС Футбол

Глава «Локомотива» подвел итоги зимней трансферной кампании.

– Мы провели зимнюю трансферную кампанию в сложных условиях. Мы находимся в режиме строгого исполнения бюджета клуба и не можем выйти за его параметры. С другой стороны, мы видим ситуацию с иностранными игроками, которые в большинстве своем клуб покинули. Благодаря решениям и возможностям, которые предоставила ФИФА. Мы постарались максимально ориентироваться на ту игровую модель, которую предложил главный тренер клуба. Я считаю, что те пополнения, которые сделаны в команде, абсолютно адекватны. И во многом то преображение в игре, которое мы видели на протяжении последних матчей, свидетельствует о том, что приобретения сделаны верно.

Понравились не только сами по себе новые игроки, но и их взаимодействие с лидерами команды – с Антоном Миранчуком, Димой Бариновым. Сейчас Рифат Жемалетдинов поправляется после травмы, полученной летом 2022 года, уже тренируется в общей группе. Также есть взаимодействие с молодыми ребятами.

Сегодня обновленный «Локомотив», фактически созданный три недели назад в том виде, в котором мы увидели его в кубковых матчах, дает бой второй команде чемпионата. Значит, сделанные приобретения являются правильными.

– Болельщики наверняка зададут вопрос, почему не забивает Дзюба?

– Просто надо подождать. Дзюба – очень важный игрок, лучший бомбардир в истории РПЛ. Мы уже видим, что он за короткий промежуток времени нашел, как взаимодействовать с новыми партнерами. Это уже дает свои результаты. А впереди будет еще больше, – сказал Юрий Нагорных.

Артем Дзюба провел за «Локомотив» два матча в Фонбет Кубке России против «Спартака», не отметившись результативными действиями.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lyelik
Изидор в опасности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Крыло советов
Партнеров сначала надо разделить на красивых и не очень)
Желательно иранцев как Азмун
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roaltar
Нашел, как взаимодействовать с партнерами с помощью видео сообщений в телефоне! Показал мастер класс, так сказать!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Интересно, как скоро Галактионов окажется тренеришкой?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Надо подождать пока он выговорится
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kutashov
Да знаем мы, как он взаимодействует с партнёрами, только с нового года пропогагда этого - запрещена!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыло советов
Партнеров сначала надо разделить на красивых и не очень)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий