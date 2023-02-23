8 историй от Бракамонте в интервью Глебу Чернявскому: о Марадоне, Кадырове и Слуцком в воротах
Эктор Бракамонте поделился историями в интервью Глебу Чернявскому.
Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» рассказал об общении с Диего Марадоной и Рамзаном Кадыровым, шутках над одноклубниками, игре Леонида Слуцкого на воротах и многом другом.
Полное интервью читайте здесь.
«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй
Был похож на итальянца из фильма Рязанова)) почему то он у меня с ним ассоциировался))