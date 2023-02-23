8 историй от Бракамонте в интервью Глебу Чернявскому: о Марадоне, Кадырове и Слуцком в воротах

Теги Ростов Эктор Бракамонте Леонид Слуцкий Валерий Петраков премьер-лига Россия Ахмат ФК Москва Диего Марадона Рамзан Кадыров Футбол

Эктор Бракамонте поделился историями в интервью Глебу Чернявскому.

Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» рассказал об общении с Диего Марадоной и Рамзаном Кадыровым, шутках над одноклубниками, игре Леонида Слуцкого на воротах и многом другом.

Полное интервью читайте здесь.

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

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4 комментария

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Lindeman
Ответ каток Третьяка
Душевный, хороший и запоминающийся легионер был. Был похож на итальянца из фильма Рязанова)) почему то он у меня с ним ассоциировался))
Джузеппе)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
каток Третьяка
Душевный, хороший и запоминающийся легионер был.
Был похож на итальянца из фильма Рязанова)) почему то он у меня с ним ассоциировался))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Колоритный нап был. Вроде и не сказать, чтобы прям топовым по меркам РПЛ, но запомнился.
+4
0
+4
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Altyn Asyr
эхх, какое познавательное и глубоко качественное интервью
+1
0
+1
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