8 историй от Бракамонте в интервью Глебу Чернявскому: о Марадоне, Кадырове и Слуцком в воротах

поделился историями в интервью Глебу Чернявскому.

Бывший нападающий « », «Терека» и « » рассказал об общении с и , шутках над одноклубниками, игре Леонида Слуцкого на воротах и многом другом.

Полное интервью читайте здесь.

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй