Артета не сомневался, что «Арсенал» справится с поражением от «Ман Сити»: «Мы должны думать о том, что можем контролировать»

не сомневался, что «Арсенал» оправится после поражения от «Ман Сити».

В середине февраля лондонский клуб проиграл « » (1:3) в матче , а затем выиграл 3 матча чемпионата подряд с общим счетом 9:2.

После 25 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 5-очковым отрывом от «горожан».

«Я вообще в этом не сомневался [что «Арсенал» справится с поражением от «Ман Сити»]. Глядя на них каждый день, видишь, как сильно они этого хотят, как сильно они хотят порадовать наших болельщиков.

Мы должны просто концентрироваться на том, что можем контролировать. Все остальное случится само собой, потому что больше никто не может это контролировать», – сказал главный тренер « ».

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