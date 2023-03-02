Артета не сомневался, что «Арсенал» справится с поражением от «Ман Сити»: «Мы должны думать о том, что можем контролировать»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета не сомневался, что «Арсенал» оправится после поражения от «Ман Сити».

В середине февраля лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче АПЛ, а затем выиграл 3 матча чемпионата подряд с общим счетом 9:2.

После 25 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 5-очковым отрывом от «горожан».

«Я вообще в этом не сомневался [что «Арсенал» справится с поражением от «Ман Сити»]. Глядя на них каждый день, видишь, как сильно они этого хотят, как сильно они хотят порадовать наших болельщиков.

Мы должны просто концентрироваться на том, что можем контролировать. Все остальное случится само собой, потому что больше никто не может это контролировать», – сказал главный тренер «Арсенала».

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6 комментариев

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Виьалий
Радует, что по игре побеждаем! Ещё бы фарта чучка и парочку чемпионских побед на зубах! Верим!!!
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Wekil Halylow
Ответ Bergkamp007
Вы не только радуете болельщиков своей игрой, но и можете их осчастливить, добыв долгожданное чемпионство!
Если не в этом то в след году точно вазмём чнмпионства
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f0rmoceft
Как хорошо, что его в свое время не уволили и дали шанс. Надеюсь завоюют чемпионство
+5
-1
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Роман Марченко
Прошёл всего лишь 7-й тур. Посмотрим что будет дальше🤣
+2
-2
0
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Bergkamp007
Вы не только радуете болельщиков своей игрой, но и можете их осчастливить, добыв долгожданное чемпионство!
+18
0
+18
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Wekil Halylow
Ожидали место в ЛЧ но боримся за чемпионства браво Артета
+12
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+12
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