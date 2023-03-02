Орешкин был против перехода Дзюбы в ЦСКА из-за его «морального облика». Из-за этого с форвардом даже не связались (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Максим Орешкин Футбол

Максим Орешкин заблокировал переход Артема Дзюбы в ЦСКА.

Как сообщает Иван Карпов, зимой в московском клубе обсуждали возможность подписания контракта с 34-летним нападающим, который в итоге стал игроком «Локомотива».

Однако председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин сразу же отверг возможность подписания контракта с Дзюбой. По данным Карпова, дело не в том, что Артем – воспитанник «Спартака», а в его «моральном облике», который, как полагают в ЦСКА, не соответствуют стандартам клуба.

В связи с этим ЦСКА даже не вышел на Дзюбу и его представителей.

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24 комментария

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Иосиф Сталин
Ответ Давид Agabekyan
Что ж тогда Заболотного взяли?
Заба наш воспитанник
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An Kr
Ответ slow focus
стыдно за свой кЛуб, где таких как орешкин не нашлось
Стыдно за такого болельщика
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Enich
Никаких Дзюб!
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An Kr
А моральный облик Гинера к ЦСКА отношения не имеет?
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slow focus
стыдно за свой кЛуб, где таких как орешкин не нашлось
0
-1
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Рио Рио
Спасибо,Орешкин.
+1
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Johnny Zimin
Орешкин сам непонятный.
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OneLad
не знаю как за облик, но если это так, то хоть что-то здравое в клубе ещё принимают. Приходом Дзюбы в клуб, хоронили бы не только клуб, но и часть болельщиков
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Ко-ко-джамбо
Могли бы спустить миллионы рублей на бесконечно тупое и мнящее себя императором футбола полено, вечно быкующее, без практики, без формы, еле двигающееся по полю, как много они потеряли, это ведь прекрасная альтернатива молодому и забивающему Чалову
+1
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Tun
Адекватно
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dr.us
Ответ Давид Agabekyan
Что ж тогда Заболотного взяли?
Сейчас мучаемся)
+5
-2
+3
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Добрый Ретроград
А что с его моральным обликом. Можно подумать, никто затвор не передёргивает. Все это делают кажный день. На него совсем не за это наезжали. Почему люди такие тупые.(фейспалм)
+2
-3
-1
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dr.us
Ответ Давид Agabekyan
Что ж тогда Заболотного взяли?
Страшнейшая ошибка.....согласен
+11
-3
+8
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Darkhan Darkhan
Каждый Д....ЕТ как хочет
+1
0
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Давид Agabekyan
Ответ dr.us
Правильно, какой может быть облик у прошедшего через Зенит)
Что ж тогда Заболотного взяли?
+5
-1
+4
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Александр Суходолов
Побоялись что всех отшлепает 😁😁😁😁
+1
0
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dr.us
Правильно, какой может быть облик у прошедшего через Зенит)
+25
-8
+17
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vjp6cmm2f9
ЦСКА не стал протягивать руки Дзюбе
+13
0
+13
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Hong Kil
Для команды конечно много лучше молчаливый Заболотный с почти полностью сухими матчами.
+2
-2
0
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Ебздрогыч
Зато Дзюба рассказал, что сам бы не пошел, и вдруг вспомнил, что является спартаковским воспитанником. А его банально и не звали. Примерно как в Тоттенхэм
+23
-1
+22
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Mechel**
Стандарты - это употреблять кокаин?))
0
-2
-2
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Severfan
это лучшая трансферная новость о ЦСКА этой зимой
+41
-1
+40
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vjp6cmm2f9
Ответ Стоичков Димитр
Рукаку нам ненужен))
У нас есть Легенда Зе!
+3
0
+3
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Стоичков Димитр
Рукаку нам ненужен))
+6
-1
+5
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