Орешкин был против перехода Дзюбы в ЦСКА из-за его «морального облика». Из-за этого с форвардом даже не связались (Иван Карпов)

Максим Орешкин заблокировал переход в ЦСКА.

Как сообщает Иван Карпов, зимой в московском клубе обсуждали возможность подписания контракта с 34-летним нападающим, который в итоге стал игроком « ».

Однако председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин сразу же отверг возможность подписания контракта с Дзюбой. По данным Карпова, дело не в том, что Артем – воспитанник «Спартака», а в его «моральном облике», который, как полагают в ЦСКА, не соответствуют стандартам клуба.

В связи с этим ЦСКА даже не вышел на Дзюбу и его представителей.

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