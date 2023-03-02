Экс-член совета ФИФА Додд недовольна назначением Адрианы Лимы послом болельщиков: «Футболистками восхищаются из-за их действий, а не из-за внешности»

Экс-член совета ФИФА Мойя Додд раскритиковала выбор Адрианы Лимы послом болельщиков.

Бразильская модель, актриса и бизнесвумен была выбрана глобальным послом болельщиков ФИФА. Сообщалось, что Лима будет участвовать в разработке и продвижении глобальных инициатив с участием болельщиков со всего мира. На церемонии вручения наград The Best от ФИФА Лима вручила премию лучшим болельщикам года.

По словам бывшей футболистки сборной Австралии, назначение Адрианы Лимы послом болельщиков «не имеет отношения к делу».

«Когда девушка играет в футбол, мир видит ее по-другому. Ее ценят не за приятную внешность или красивое платье, а за спасительные подкаты и блестящий забитый гол. Ею восхищаются за то, что она может делать, а не за то, как она выглядит. Это ставит ее в более равные условия с мужчинами и может изменить всю траекторию ее жизненных амбиций.

В год чемпионата мира по футболу среди женщин это послание должно звучать громко и правдиво по всему миру. Непонятно, как в это вписывается супермодель. Странный шаг от организации, которая заявляет, что хочет расширить возможности девочек и женщин.

Мне интересно, будет ли посол ФИФА говорить об образе тела, благополучии и здоровом питании. Что этот посол будет представлять для амбициозных футболисток, которых становится больше, и фанаток, которые любят эту игру, потому что она показывает нам, как может выглядеть равенство?» – написала Додд в посте на LinkedIn.

Также Додд упомянула слова Лимы в интервью журналу GQ в 2006 году, в котором она назвала аборты «преступлением».

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