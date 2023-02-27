Адриана Лима стала первым глобальным послом болельщиков ФИФА. Сегодня бразильская модель вручит награду лучшим фанатам на церемонии The Best

Адриана Лима стала глобальным послом болельщиков ФИФА.

Бразильская супермодель, актриса и бизнесвумен будет участвовать в разработке и продвижении глобальных инициатив с участием болельщиков со всего мира. Лима также вручит награду лучшим фанатам года на премии , которая состоится сегодня в Париже.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал назначение Лимы послом болельщиков.

«Когда вы знакомитесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту, а также то, насколько она открыта и увлечена нашей игрой.

Она живет и дышит футболом, именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», – заявил Инфантино.

«Я из более чем скромной семьи, и я фанатка футбола. Я очень благодарна и польщена тем, что ФИФА выбрала меня в качестве первого глобального посла болельщиков и тем, что мне предоставили такую платформу, чтобы помочь фанатам стать еще ближе к игре», – сказала Лима.