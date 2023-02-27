Адриана Лима стала первым глобальным послом болельщиков ФИФА. Сегодня бразильская модель вручит награду лучшим фанатам на церемонии The Best

Теги ФИФА болельщики Джанни Инфантино девушки и спорт The Best Футбол

Адриана Лима стала глобальным послом болельщиков ФИФА.

Бразильская супермодель, актриса и бизнесвумен будет участвовать в разработке и продвижении глобальных инициатив с участием болельщиков со всего мира. Лима также вручит награду лучшим фанатам года на премии The Best, которая состоится сегодня в Париже.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал назначение Лимы послом болельщиков.

«Когда вы знакомитесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту, а также то, насколько она открыта и увлечена нашей игрой.

Она живет и дышит футболом, именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», – заявил Инфантино.

«Я из более чем скромной семьи, и я фанатка футбола. Я очень благодарна и польщена тем, что ФИФА выбрала меня в качестве первого глобального посла болельщиков и тем, что мне предоставили такую платформу, чтобы помочь фанатам стать еще ближе к игре», – сказала Лима.

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12 комментариев

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Бухгалтер2021
самая симпотка из латинцев
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Коробкин
тут должно быть фото
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Константин Эсперов
Обычная телка , вы чего
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Владислав88
Видео её фото году в 2012 году, тогда была знатная бэби. Но сейчас, столько лет прошло
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Savardus
Получается, что олицетворение фанатов это эффектная, высокая, грудастая девушка бальзаковского возраста с красивыми глазами, которая носит Виктория Сикрет и пользуется Мэйбилин?) Ну, приятно что ФИФА представляет нас всех такими)
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Wesley
Легенда!
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Добрый Ретроград
Годно, но тема не раскрыта.
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Добрый Ретроград
«Когда вы знакомитесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее - ещё бы)
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King_X
Зенитовские руководители: очевидно, лучшие - фанаты Зенита. Посмотрите в опросы ВЦИОМ и Левада-центра, они подтвердят 😂
А ведь еще просмотры в тиктоке...
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Заяцволк
Темо не раскрыто
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Юрий Кечко
Знаем только Франсиско Лиму)))
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dudufufu
Одобряем
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