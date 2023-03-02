Ломовицкий об уходе из «Химок»: «Начал твориться сюрреализм. Из-за негатива стало сложно там находиться. Все понимают, что там происходит»

Теги Химки Рубин премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс Илья Садыгов Футбол

Александр Ломовицкий объяснил причины ухода из «Химок» до окончания аренды.

– «Химки» арендовали тебя до конца сезона...

– Вернуться в «Рубин» – мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история – я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось – вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...

– В «Химки» звал лично Юран?

– Да, Сергей Николаевич мне набрал – мы детально поговорили. Он сказал, в какой роли меня видит, какие требования будут. Юран сильно повлиял на мое решение уйти в «Химки». К тому же для меня это был хороший вариант с точки зрения локации, так как это Москва. Мне нужно было домой – появились семейные дела.

– Когда Юрана отправили в отставку, команда была в шоке?

– Мы хорошо стартовали: в команде был отличный микроклимат, все получалось. После поражения от «Ростова» (0:1) нам дали два выходных... А дальше мы узнали, что Юран уволен. Было непонятно, почему. У команды был результат, игра, мы набрали хороший ход. Полная неожиданность – никто ничего не понял.

После объявления об увольнении Юран простился с командой: приехал с тренерским штабом, мы пожали руки, попрощались. Он пожелал нам удачи и уехал.

– Одна из самых популярных версий: Юрана убрали из-за сына инвестора «Химок» Ильи Садыгова, который при нем недополучил игровую практику.

– Слышал об этом. Думаю, все прекрасно понимают, что происходит в «Химках».

Считаю, тренер должен сам решать, насколько футболист заслуживает места в составе. Все должно быть честно. Игровое время должен получать тот, кто его заслужил. В этом и смысл конкуренции.

– Ты мог остаться в «Химках»?

– В теории да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду. Это о многом говорит. Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.

– В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?

– Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм. Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок», – сказал полузащитник «Рубина».

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Надеюсь, вылетят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
На самом деле никто не понимает, что происходит в Химках. Как и во всем нашем футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Тен Хаг оставил Решфорда в запасе за то он опоздал на тренировку...и никто ему ничего не сказал
Юран обязан выпускать сынка инвестора потому что это сынок инвестора...
Вот по этому в россии никогда не будет футбола
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DynamoUfa
Или из-за прически
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vjp6cmm2f9
Терюшков : Что себе позволяет этот иноагент!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilo_gilo
думаю, в будущем условный квартет И может снять неплохую комедию по событиям, происходившим в Химках в сезоне 22-23)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Грамотный инвестор и его сын проделывают качественную работу на благо клуба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм.

Это просто бесы выходят, не зря попа приглашали
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий