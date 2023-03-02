Ломовицкий об уходе из «Химок»: «Начал твориться сюрреализм. Из-за негатива стало сложно там находиться. Все понимают, что там происходит»

объяснил причины ухода из «Химок» до окончания аренды.

– « » арендовали тебя до конца сезона...

– Вернуться в «Рубин» – мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история – я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось – вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...

– В «Химки» звал лично Юран?

– Да, Сергей Николаевич мне набрал – мы детально поговорили. Он сказал, в какой роли меня видит, какие требования будут. Юран сильно повлиял на мое решение уйти в «Химки». К тому же для меня это был хороший вариант с точки зрения локации, так как это Москва. Мне нужно было домой – появились семейные дела.

– Когда Юрана отправили в отставку, команда была в шоке?

– Мы хорошо стартовали: в команде был отличный микроклимат, все получалось. После поражения от «Ростова» (0:1) нам дали два выходных... А дальше мы узнали, что Юран уволен. Было непонятно, почему. У команды был результат, игра, мы набрали хороший ход. Полная неожиданность – никто ничего не понял.

После объявления об увольнении Юран простился с командой: приехал с тренерским штабом, мы пожали руки, попрощались. Он пожелал нам удачи и уехал.

– Одна из самых популярных версий: Юрана убрали из-за сына инвестора «Химок» , который при нем недополучил игровую практику.

– Слышал об этом. Думаю, все прекрасно понимают, что происходит в «Химках».

Считаю, тренер должен сам решать, насколько футболист заслуживает места в составе. Все должно быть честно. Игровое время должен получать тот, кто его заслужил. В этом и смысл конкуренции.

– Ты мог остаться в «Химках»?

– В теории да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду. Это о многом говорит. Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.

– В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?

– Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм. Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок», – сказал полузащитник « ».

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