Юран об увольнении из «Химок»: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше практики»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Сергей Юран намекнул, что стало причиной его ухода из «Химок». 

53-летний специалист покинул пост главного тренера подмосковной команды в августе 2022 года. 

– Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

– В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше! – сказал Юран.

Журналист Сергей Ильев писал, что причиной отставки тренера стало его решение не ставить в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова. Конфликт произошел после гостевого матча 3-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Отметим, что Садыгов при Юране провел 1 матч в рамках текущего сезона Мир РПЛ. После его увольнения форвард провел 11 игр.

Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча

238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

13 комментариев

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dem
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Что мешает самому публично назвать эту фамилию?
Или клан Садыговых держит весь мир рпл за одно место???
Волн-де-морты какие то, а не Садыговы.
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Renki
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Если нужно причину
То это - причина...
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Юрий Кечко
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Ответ Инженер Управляющий
Садыгов не просто 11 игр провел как нападающий, но даже целый 1 гол забил Динамо с пенальти при счёте 0:6, от чего Гогниев на трибуне с ума сходил. Видимо папа за гол сыночка премию обещал
Он вроде 3 забил , с центра поля один и один ещё не помню
Ну по сравнению с сыночком Аджоева он футболист безусловно
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Renki
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Э-э... опять бедный Тофик во всём виноват, да?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Уволили из за того, что не ставил сына инвестора. О дивный чудный рос футбол
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Михаил1970
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Ответ Михаил1970
Юран жжёт.
мосты
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Михаил1970
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Юран жжёт.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Bartez1986
А вот Артем Юран - хороший игрок, добавил специалист
И замурлыкал🐈
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Огюст
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Но Химки лучше от этого играть не стали !
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Инженер Управляющий
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Садыгов не просто 11 игр провел как нападающий, но даже целый 1 гол забил Динамо с пенальти при счёте 0:6, от чего Гогниев на трибуне с ума сходил. Видимо папа за гол сыночка премию обещал
+9
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ВЕЧНЫЙ
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От этот Кухарчук ... Ну никому покоя не дает негодяй )
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Артём Степанов
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Пошла вода горячая
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Bartez1986
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А вот Артем Юран - хороший игрок, добавил специалист
+23
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+23
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