Юран об увольнении из «Химок»: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше практики»

Сергей Юран намекнул, что стало причиной его ухода из «Химок».

53-летний специалист покинул пост главного тренера подмосковной команды в августе 2022 года.

– Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

– В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше! – сказал Юран.

Журналист Сергей Ильев писал, что причиной отставки тренера стало его решение не ставить в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора клуба Туфана Садыгова. Конфликт произошел после гостевого матча 3-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Отметим, что Садыгов при Юране провел 1 матч в рамках текущего сезона Мир РПЛ. После его увольнения форвард провел 11 игр.

Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча

238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда