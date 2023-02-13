«Химки» не планируют отдавать сына инвестора Садыгова в аренду – тренеры считают, что он прибавляет. У форварда один гол за сезон с пенальти

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Денис Глушаков Илья Кухарчук Илья Лантратов Егор Данилкин Александр Филин Захар Волков Матч ТВ Александр Ломовицкий Илья Камышев Кирилл Боженов Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Нападающий «Химок» Илья Садыгов не уйдет в аренду.

По информации «Матч ТВ», руководство «Химок» не планирует отдавать сына инвестора клуба Туфана Садыгова в аренду другому клубу – тренерский штаб видит, что нападающий прибавляет. Отмечается, что Илья активно участвует в проекте «Химок».

Также стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не видел возможности решить задачи команды в сезоне с прежним подбором игроков, поэтому стал инициатором расставания с рядом футболистов.

Зимой команду покинули Денис Глушаков, Илья Лантратов, Илья Кухарчук, Александр Филин, Илья Камышев, Александр Ломовицкий, Кирилл Боженов, Захар Волков, Егор Данилкин. Руководство «Химок» считало, что зарплаты перечисленных футболистов были неоправданными. Гогниев не хотел отпускать Лантратова, но переход в «Локомотив» был личным желанием голкипера.

Отмечается, что руководство «Химок» сделало акцент на приглашении в команду иностранных игроков по причине того, что они не связаны с российскими футбольными агентами. До закрытия трансферного окна состав команды пополнят еще три человека.

Садыгов в 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ забил 1 гол – с пенальти «Динамо» при счете 0:6.

238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча

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28 комментариев

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гилберт
Ему в гандбол надо. Там игроков спецом на пенки выпускают.
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Евгений Громов 22
Что то не слышно давно Терешкова , неужели из за работы времени нет на интервью)
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Mc′loud
Парня явно зажимают. Всего один гол и тот с пенальти)
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Docentr9
В аренду только если к отцу в офис, кофе разносить. Кому он нужен?!
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AVKU
Да кому они интересны и нужны. Что Садыгов, что Химки. Если владельцу прикольно содержать команду ради сына, пусть развлекается.
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Это пройдёт
в весе прибавляет?
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андрэ
Так написано, как будто очередь за ним чтобы в аренду взять
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Лёха Жданчик
Вон Ротенберг настолько прибавил что финансами в Локо руководит)))
+3
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ТТД Бубнова
Ответ evil
новая позиция в футболе - сын инвестора
Ты просто его выпускаешь, а он играет там, где захочет. Почти как фантазиста, только сын инвестора.
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Михаил Зюбин
🤡🤡🤡
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Н.Ф.
Сыновья инвесторов всегда прибавляют.
Удивительное свойство.
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Виталий Желтоусов
Это что у спортса шутка такая. Гогниева самого бы в аренду отправили за это))))
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Мерген Морозов
знакомая схема. новый Ротенбург)))
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Пинающий Достоинства
И батина золотая MCart
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ASH11
Химки» не планируют расставаться с очередным тренером – сын инвестора Садыгова считает, что он прибавляет.
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Michael Boldyrev
Три месяца осталось...даже жаль. Из ФНЛ про них ни слуху, ни духу не будет; там совсем Гогниевым нужно быть, что бы в новостную ленту попасть.
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Георгий Михеев
Ну, блин, с пенальти и я бы забил -)))
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evil
новая позиция в футболе - сын инвестора
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Совесть Черданцева
Дамы и господа, нахлебничество на ваших глазах
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Ебздрогыч
Молодой, перспективный! Вспоминается анекдот:

Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хоpяину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем...
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eskerro
Так забавно читать такое 😂😂
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Геннадий Тимченко
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Химки до сих пор и существуют потому что сын Садыгова числится в клубе и выходит на поле. Затем им избавляться от своего единственного актива?)
а будете вы.δывατься и папа на поле начнёт выходить🤣
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Химки до сих пор и существуют потому что сын Садыгова числится в клубе и выходит на поле. Затем им избавляться от своего единственного актива?)
+9
-1
+8
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Анюточка Колыханова
Ну это гениальный инсайд от Матч ТВ
+3
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Ебздрогыч
Блин, если бы Химок не было - их нужно было бы придумать!
0
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