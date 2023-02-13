«Химки» не планируют отдавать сына инвестора Садыгова в аренду – тренеры считают, что он прибавляет. У форварда один гол за сезон с пенальти
Нападающий «Химок» Илья Садыгов не уйдет в аренду.
По информации «Матч ТВ», руководство «Химок» не планирует отдавать сына инвестора клуба Туфана Садыгова в аренду другому клубу – тренерский штаб видит, что нападающий прибавляет. Отмечается, что Илья активно участвует в проекте «Химок».
Также стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не видел возможности решить задачи команды в сезоне с прежним подбором игроков, поэтому стал инициатором расставания с рядом футболистов.
Зимой команду покинули Денис Глушаков, Илья Лантратов, Илья Кухарчук, Александр Филин, Илья Камышев, Александр Ломовицкий, Кирилл Боженов, Захар Волков, Егор Данилкин. Руководство «Химок» считало, что зарплаты перечисленных футболистов были неоправданными. Гогниев не хотел отпускать Лантратова, но переход в «Локомотив» был личным желанием голкипера.
Отмечается, что руководство «Химок» сделало акцент на приглашении в команду иностранных игроков по причине того, что они не связаны с российскими футбольными агентами. До закрытия трансферного окна состав команды пополнят еще три человека.
Садыгов в 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ забил 1 гол – с пенальти «Динамо» при счете 0:6.
238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда
Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча
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Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хоpяину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем...