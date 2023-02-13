«Химки» не планируют отдавать сына инвестора Садыгова в аренду – тренеры считают, что он прибавляет. У форварда один гол за сезон с пенальти

Нападающий «Химок» не уйдет в аренду.

По информации « », руководство «Химок» не планирует отдавать сына инвестора клуба в аренду другому клубу – тренерский штаб видит, что нападающий прибавляет. Отмечается, что Илья активно участвует в проекте «Химок».

Также стало известно, что главный тренер «Химок» не видел возможности решить задачи команды в сезоне с прежним подбором игроков, поэтому стал инициатором расставания с рядом футболистов.

Зимой команду покинули , Илья Лантратов, Илья Кухарчук, Александр Филин, Илья Камышев, Александр Ломовицкий, Кирилл Боженов, Захар Волков, Егор Данилкин. Руководство «Химок» считало, что зарплаты перечисленных футболистов были неоправданными. Гогниев не хотел отпускать Лантратова, но переход в «Локомотив» был личным желанием голкипера.

Отмечается, что руководство «Химок» сделало акцент на приглашении в команду иностранных игроков по причине того, что они не связаны с российскими футбольными агентами. До закрытия трансферного окна состав команды пополнят еще три человека.

Садыгов в 12 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ забил 1 гол – с пенальти «Динамо» при счете 0:6.

238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча

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