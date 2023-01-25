«Юран считает себя великим, видимо, только команду так и не нашел». Инвестор «Химок» Садыгов об увольнении тренера

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Спорт-Экспресс Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» объяснил причину увольнения Сергея Юрана.

– Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

– Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...

– Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «Спорт-Экспрессу» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

– Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

– Так почему с ним все-таки расстались?

– С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен, – сказал Туфан Садыгов.

Юран об увольнении из «Химок»: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше практики»

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61 комментарий

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Ранальду с пивком
Ответ Bartez1986
Интересно, когда Химки развалятся, Садыгов-младший найдет себе команду? Хотя, кажется, я знаю ответ на этот вопрос...
Скорее всего будет бороться за лучшего бомбардира в небесной лиге
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samarskij-kuzmich
Ответ poolshh
Уйдет на тренерскую работу.
Инвестором станет😁
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samarskij-kuzmich
После того, как Юран стал тренером Химок и пока он им был этот недоклуб-недоразумение показывал на удивление приличные результаты. А Садыгов пытается агрессией и хитростью протолкнуть своё враньё. Азиатское душнилово просто.
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Валерий Питерский
Ответ Вячеслав Свитюк
Ребята, а как вот прям сюда вставать фрагмент со смехом Джокера???
Не, сначала "раз на раз", а потом фрагмент со смехом😀
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Вячеслав Свитюк
Ребята, а как вот прям сюда вставать фрагмент со смехом Джокера???
+1
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Валерий Питерский
У всей России есть вопросы - почему ушёл Юран. Гыы. Нет конечно.. Но, то, что он ушёл (или ушли), Химках на пользу не пошло, мягко говоря. Сейчас хорошую мину будет сделать затруднительно, Садыгов 😀
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NIK7478
Ну, теперь понятно, почему Химки в заднице.
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Уставший Фергюсон
Главное что лучший футболист лиги снова в старте
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Честный контроль
"Юран показывает не тот футбол, который нужен"....смешно))))
Видимо Садыгову больше нравятся стиль бей-беги с поражениями почти двузначными. Такая уж прихоть этого инвестора. Второй Федун.
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Nuraly Amirov
Ответ Karel
При Юране Химки за 4 матча набрали 7 очков. Разница мячей 7 - 3 Та же команда без него за 13 !! матчей набрала 5 очков. Разница мячей - 9 - 33 ))) Самое простое объяснение этому - Юран великий тренер ))
Была у местных экспертов метаирония по Юрану, но на фоне других наших физручел Сергей действительно тренер
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Виталий Голицын
«Зидан ,Лёв,Пачеттино,Тухель, Сампаоли,Бенитез,Раньери,считают себя великим, видимо, только команду так и не нашли».
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Вася Васильков
Лучше без таких инвесторов и игроков как эта семейка
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Валерий Питерский
Туфан Садыгов знает лучше как надо, конечно. При Юране команда играла...
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Сергей К
"Юран показывает не тот футбол, который нужен".
Так вот оно что.)
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Виталий Желтоусов
Количество игр и очков при Юране, а потом без него? Но помимо этого ещё и модель игры приятно радовала глаз. А эти чиновники просто моют деньги.
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deadjoker
Это он ещё с Мостовым не общался :)
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Alex Chernov
Тот, который показываете сейчас смотреть невозможно, увы 🙃
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Valentin Kompaneytsev
Юран не может не ответить.
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Vladco
Ответ Гусейн Магомедрасулов
– Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ у̶ш̶ё̶л̶ Ю̶р̶а̶н̶ , как я пилю бюджетные бабки в Химках и радую своё чадо.
Точно!Садыгов тоже считает себя великим.При том, что ничего с нуля не создал и не построил.Только за счёт наворованных денег из 90 и блатным связям остаётся на плаву.
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Никому_никабельный
Вот они наши футбольные деятели во всей красе. Вот от таких не в последнюю очередь наш футбол на ведущих ролях в Европе)
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Мельников Михаил
Трепло
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RayRay
Юран играл за Д( Киев ) и рвал в ЛЧ за Спартак. Мог очень доступным языком объяснить и показать игрокам , как играть. С ним Химки действительно ИГРАЛИ, показывая характер. Собственнику клуба этого показалось мало и с новым тренером химки пошли на дно.
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9wkbc9rjcb
Как не крути Юрана правда знают все, и как тренер доказал с дном Химки, что он может из г… а, делать результат!
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Spartakus1984
Не поддерживаю Юрана,но все же всем очевидно,что Химки при нем играли хорошо и добивались успеха а после его ухода все рухнуло,не логично было его убирать,так что Садыгов конечно темнит и не раскрывает карты.
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Can
щас кому то от александра ВЕЛИКОГО прилетит!
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