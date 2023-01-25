«Юран считает себя великим, видимо, только команду так и не нашел». Инвестор «Химок» Садыгов об увольнении тренера
Инвестор «Химок» объяснил причину увольнения Сергея Юрана.
– Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.
– Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...
– Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «Спорт-Экспрессу» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.
– Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.
– Так почему с ним все-таки расстались?
– С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен, – сказал Туфан Садыгов.
Юран об увольнении из «Химок»: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше практики»
Видимо Садыгову больше нравятся стиль бей-беги с поражениями почти двузначными. Такая уж прихоть этого инвестора. Второй Федун.
Так вот оно что.)