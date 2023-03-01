Шипулин о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2026: «Сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов. Но, тем не менее, будем это обсуждать»

Теги Антон Шипулин Олимпиада-2026 Политика ТАСС Биатлон

Антон Шипулин считает, что в отстранении российских спортсменов есть и плюсы, и минусы.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«Мы все надеемся, что международные федерации других видов спорта и биатлонистов, конечно, будут не играть в политику, а [выступать] за спорт вне политики, мы бы хотели по крайней мере видеть наших спортсменов на международном уровне.

Увидим на Олимпиаде 2026 года? Мы об этом сейчас можем мечтать или говорить, но сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов, которые не хотели бы нас видеть, но, тем не менее, будем это обсуждать с федерациями спорта, с Минспортом на наших и на их площадках, уже обсуждать наши дальнейшие действия, что от нас будет зависеть.

Как сильно отстранение влияет на российский биатлон? Не только на биатлон, на любой вид спорта, это очень сильно влияет, пропаганда должна закладываться с юных лет.

Когда ребенок или родители около телевизора болеют на международных соревнованиях за российского спортсмена, это в том числе некий патриотизм, который зарождается у ребенка, у которого, может быть, появляется желание бегать за нашу страну.

Конечно, конкуренция в нашей стране меньше, чем международная. Здесь страх того, что мы можем потерять некую квалификацию, но есть и плюсы – мы сейчас можем разобраться внутри нашей страны с видами спорта, в том числе с популяризацией, со спортивными объектами, на которых сейчас проводят соревнования и тренировочные сборы.

Поэтому я думаю, что та некоторая передышка, которая сейчас есть в спорте, дает как плюсы, так и минусы», – сказал чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы. 

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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64 комментария

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tyuiop tyuiop
Ответ Сергей Орлов
Много врагов, да. Главный враг вообще в Кремле сидит.
та в каком кремле, с бункеров не вылазит
а тут ещё оказывается ему сеть железных дорог между бункерами склепали, зачем ему на свет божий вылезать
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2882
Ответ MikhaL
Приспособленец и лизун.
Тут все в курсе и так , кто ты.)
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2882
Ответ Пётр Смирнов
Ну так своих технологий действительно нет) про еду тоже отчасти, ведь цены подняли, а пенсии и зарплаты снизили:)
Зато во всем мире нет финансового кризиса и цены падают как на дрожжах._) Точно!
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Данил Макаров
Ответ EvGe
Если много врагов иди играть с друзьями. Талибы, Иран и Севкоры - братья навек. Организуй с ними ОИ! А самое главное ты, даже выйдя с пенсии на лыжню, выиграешь все 7 золотых. Иоханнесу останется молча закурить в сторонке.
Какой-то вы ограниченный список друзей нарисовали. Манипуляцией попахивает. Добавьте Китай, Индию, Пакистан, Бразилию, пол-Африки, Боливию, Турцию, Индонезию - глядишь 2/3 населения шарика наберется.
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tyuiop tyuiop
Ответ ks-1993
Это применимо к любой стране. в США же уверены, что они выиграли Вторую Мировую, где ими до середины 44 не пахло. Тоже самое про "оккупацию" Польши и Прибалтики, где помнят одно, но забывают про другое.
омг, они с 41 года воевали после перл харбора, без них объединенные страны оси порвали картонных маршалов Сталина как тузик грелку
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Аркаимец
Ответ Барсик Юрана
Извините за оффтоп, сегодня первый день весны и я правильно понимаю, что Европа за зиму превратилась в ледышку?🤔
Есть нюансы.
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2882
Ответ tyuiop tyuiop
ахах, совку ввели санкции за Афган в 79, и первые лет 5 никто и не знал что есть санкции зато потом в один прекрасный день все проснулись и нет ни страны, ни накоплений в банке
ну вот.) То есть Европа сразу должна была замерзнуть, а мы типа должны медленно и печально.) Ну да.) Либеразм головного мозга.) Спать и видеть, пока страна рухнет) Особенно забавно это читать от людей, которые здесь живут.)
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Аркаимец
Ответ alexis2020
Не надо значит их наживать. США же смогли себе добыть союзников сильных. Россию уже даже Сербия не поддерживает
Сильных перечислить сможешь?
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Павел Светлов
Ответ ks-1993
Это применимо к любой стране. в США же уверены, что они выиграли Вторую Мировую, где ими до середины 44 не пахло. Тоже самое про "оккупацию" Польши и Прибалтики, где помнят одно, но забывают про другое.
Штаты вступили в "битву за Атлантику" с Германией в 1940 году. Ленд-лиз для СССР, конвои в Британию. Учите матчасть(с)
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Liar85
Ответ Барсик Юрана
Извините за оффтоп, сегодня первый день весны и я правильно понимаю, что Европа за зиму превратилась в ледышку?🤔
это ты хорошо и главное вовремя!😀😀😉
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tyuiop tyuiop
Ответ Алекс Я
Все кто угодно ,но только не США.Страна ,которую образовали беглые преступники ,уничтожив кореное население,в принципе не может быть ничьим другом
коренное население живёт там так как тебе и не снилось)))
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Пётр Смирнов
Ответ Алекс Я
Все кто угодно ,но только не США.Страна ,которую образовали беглые преступники ,уничтожив кореное население,в принципе не может быть ничьим другом
РСФСР основали белые преступники(Ленин и Сталин, революционеры). А про уничтожение коренного населения смешно) не при царях ли и императорах происходило завоевание Сибири?) Народы Сибири сами отдали свои земли чужеземцам?) Или ты будешь утверждать, что их никто не убивал?)
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Viks
"Когда ребенок или родители около телевизора болеют на международных соревнованиях за российского спортсмена, это в том числе некий патриотизм," --- Вот! Вот корень зла! Извращение патриотизма, подмена понятий. Замена любви к Родине и готовности к самопожертвованию в окопе на сидение у телевизора!
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tyuiop tyuiop
Ответ alexis2020
Не надо значит их наживать. США же смогли себе добыть союзников сильных. Россию уже даже Сербия не поддерживает
она никогда и не поддерживала, дальше рассказов про браткшек никогда ничего не шло
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Artem Karev
Вы сами себе главные враги. С такой бездарной суицидной политикой на всех уровнях странно чему-то удивляться.
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tyuiop tyuiop
Ответ 2882
Нет, зато мы под санкциями прям вообще загибаемся. Интернет отключили, технологий нет, еды нет , пишем на стенах карандашами, едим просроченных собак и одна гривна теперь стоит 1000 рублей.
ахах, совку ввели санкции за Афган в 79, и первые лет 5 никто и не знал что есть санкции
зато потом в один прекрасный день все проснулись и нет ни страны, ни накоплений в банке
+2
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+2
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Павел Светлов
Ответ Алекс Я
Все кто угодно ,но только не США.Страна ,которую образовали беглые преступники ,уничтожив кореное население,в принципе не может быть ничьим другом
Вы, вероятно, с Австралией перепутали. В Америку бежали из Европы, от бедности. Там землю бесплатно раздавали -- только осваивай, сам себе хозяин. Вот кто бы русскому крестьянству такое предложил в свое время! Хотя бы государственным крестьянам выписал бы Александр I после Отечественной вольную и дал минимальную поддержку: переселяйтесь, осваивайте Сибирь и ДВ. Уверен, что в недолгом времени Россию было бы не узнать, и немцы с итальянцами еще бы думали -- куда эмигрировать, в Соединенные Штаты, где Гражданская война, или в Россию.

Да и с Австралией всё сейчас в порядке, и с Новой Зеландией.
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Пётр Смирнов
Ответ 2882
Нет, зато мы под санкциями прям вообще загибаемся. Интернет отключили, технологий нет, еды нет , пишем на стенах карандашами, едим просроченных собак и одна гривна теперь стоит 1000 рублей.
Ну так своих технологий действительно нет) про еду тоже отчасти, ведь цены подняли, а пенсии и зарплаты снизили:)
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2882
Ответ Павел Светлов
"пропаганда должна закладываться с юных лет" это он проговорился?
Напомни, зачем нужны организации бойскаутов и аналогичные организации в других странах?)
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Туц
Ответ Павел Светлов
"пропаганда должна закладываться с юных лет" это он проговорился?
Это он про пропаганду спорта разумеется. Не делайте вид что не поняли.
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Data Architector
"Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку.
Тили-тили, трали-вали
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли.
Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам."
+2
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кракадил
Ответ alexis2020
Не надо значит их наживать. США же смогли себе добыть союзников сильных. Россию уже даже Сербия не поддерживает
предлагаешь военные базы по сему миру разместить?
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alexbor083
Обсуждалы хреновы… враги то откуда взялись? Что сделали такого?
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-1
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2882
Ответ Барсик Юрана
Извините за оффтоп, сегодня первый день весны и я правильно понимаю, что Европа за зиму превратилась в ледышку?🤔
Нет, зато мы под санкциями прям вообще загибаемся. Интернет отключили, технологий нет, еды нет , пишем на стенах карандашами, едим просроченных собак и одна гривна теперь стоит 1000 рублей.
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-3
-3
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Олег Фомин
в азии тепло,а то бы туда
0
0
0
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