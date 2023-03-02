«Оттава» выменяла Чикрана у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика

«Оттава» выменяла защитника у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика.

«Койотис» получили в сделке выбор «Сенаторс» в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), выбор во 2-м раунде драфта-2024 (условный), изначально принадлежавший «Вашингтону», и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026.

Если пик «Оттавы» в 1-м раунде драфта-2023 попадет в топ-5, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2024.

Если « » дойдет до финала конференции в плей-офф-2023, то выбор во 2-м раунде драфта-2024 повысится до 1-го раунда. При этом если выбор в 1-м раунде драфта-2024 попадет в топ-10, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2025.

Контракт 24-летнего защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чикран набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.

Из-за ситуации с обменом он находился в запасе с 11 февраля.