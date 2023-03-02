«Оттава» выменяла Чикрана у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика

Теги переходы Оттава Аризона НХЛ драфт НХЛ Джейкоб Чикран Хоккей

«Оттава» выменяла защитника Джейкоба Чикрана у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика.

«Койотис» получили в сделке выбор «Сенаторс» в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), выбор во 2-м раунде драфта-2024 (условный), изначально принадлежавший «Вашингтону», и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026. 

Если пик «Оттавы» в 1-м раунде драфта-2023 попадет в топ-5, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2024. 

Если «Оттава» дойдет до финала конференции в плей-офф-2023, то выбор во 2-м раунде драфта-2024 повысится до 1-го раунда. При этом если выбор в 1-м раунде драфта-2024 попадет в топ-10, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2025. 

Контракт 24-летнего защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чикран набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.

Из-за ситуации с обменом он находился в запасе с 11 февраля.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Шикарно для Оттавы. Были бы на Западе - серьезное усиление перед пловом, а на Востоке еще один боец для мясорубки за уайлд-кард.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
На этом обмены все?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
Ответ Maxim Shumov
Аризона на высоте. Чикран, имеющий в этом хк Сочи плюсовую полезность, уехал за мешок картошки, а слухов то было)) Никогда не мог понять - в чем заключается политика Аризоны? Почему они всех отдают за дешевые драфт пики? Как же еще Келлера не слили? И если Логан Кули раскроется через пару лет, тоже уедет за какие-нибудь 3 и 4 раунды?))
Клуб-донат на 5000 зрителей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Жадность фраера сгубила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Shumov
Аризона на высоте. Чикран, имеющий в этом хк Сочи плюсовую полезность, уехал за мешок картошки, а слухов то было))
Никогда не мог понять - в чем заключается политика Аризоны? Почему они всех отдают за дешевые драфт пики? Как же еще Келлера не слили? И если Логан Кули раскроется через пару лет, тоже уедет за какие-нибудь 3 и 4 раунды?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Иванов
Там Лос-Анджелес за истекающих Гаврикова и Корписало заплатил почти столько же.Генмен Аризоны тянул-тянул с обменом и в итоге его просто ограбили.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ottomann
Не так уж и много отдали за молодого защитника на хорошем контракте.

Особенно если сравнить трейд Жанно / МакТрака, то отлично усилились.
Состав у Оттавы подбирается хороший, только не хватает тренера и игры )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гермес 1989
По факту обменяли за мешок картошки, а гонору то было про 2 пика 1 раунда)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
Это получается Чикран = тридвараз?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Dzhabrailov
Топчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий