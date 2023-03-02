«Оттава» выменяла Чикрана у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика
«Оттава» выменяла защитника Джейкоба Чикрана у «Аризоны», отдав 3 драфт-пика.
«Койотис» получили в сделке выбор «Сенаторс» в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 (условный), выбор во 2-м раунде драфта-2024 (условный), изначально принадлежавший «Вашингтону», и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026.
Если пик «Оттавы» в 1-м раунде драфта-2023 попадет в топ-5, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2024.
Если «Оттава» дойдет до финала конференции в плей-офф-2023, то выбор во 2-м раунде драфта-2024 повысится до 1-го раунда. При этом если выбор в 1-м раунде драфта-2024 попадет в топ-10, то «Аризоне» достанется выбор в 1-м раунде драфта-2025.
Контракт 24-летнего защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
В текущем сезоне Чикран набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.
Из-за ситуации с обменом он находился в запасе с 11 февраля.
Никогда не мог понять - в чем заключается политика Аризоны? Почему они всех отдают за дешевые драфт пики? Как же еще Келлера не слили? И если Логан Кули раскроется через пару лет, тоже уедет за какие-нибудь 3 и 4 раунды?))
Особенно если сравнить трейд Жанно / МакТрака, то отлично усилились.
Состав у Оттавы подбирается хороший, только не хватает тренера и игры )