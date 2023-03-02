Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 дублями подряд. У него 52 шайбы в 62 играх, отрыв в гонке снайперов вырос до 10 голов

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Александр Могильный Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал дубль в 5-м матче подряд и увеличил отрыв в гонке снайперов до 10 шайб.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2) и стал первой звездой. 

В его активе стало 118 (52+66) очков в 62 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На втором месте по голам идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 42 шайбами в 60 играх, на втором месте по очкам – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль с 90 (36+54) баллами в 60 играх. 

Макдэвид (10 голов в последних 5 играх) побил клубный рекорд Уэйна Гретцки по числу матчей с 2+ шайбами подряд (1984/85, 4 игры в октябре, 9 шайб на отрезке).

Также Коннор стал всего 5-м игроком в истории НХЛ с 5 или более такими играми подряд.

Макдэвид присоединился к Джо Мэлоуну (1920/21 год, «Гамильтон», 6 игр в феврале, 16 шайб на отрезке), Панчу Бродбенту (1921/22, «Оттава», 6 игр в январе и феврале, 14 шайб), Марио Лемье (1988/89, «Питтсбург», 5 игр в октябре, 11 шайб) и Александру Могильному (1992/93, «Баффало», 5 игр в декабре – январе, 13 шайб). 

56 комментариев

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Влад Кабалов
Ответ Евгений Якутов
Просто лучший хоккеист мира прямо сейчас!
Бесспорно.
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rookie84
Ответ U. M. A. Muhammad
Кто может его хейтить? Отличный хоккеист. Он разве высказывался негативно о России? Да вроде нет. В чем тогда проблема?
а зря молчит...
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Сергей Лебедев
тут один великий фуболёр в интервью утверждал, что Криш забивает больше хоккеистов😉🤭
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Andry 72
Ответ Кирил Тарароев
😂😂😂Утешай себя)
Не плохо?😀2 очка за игру?👌🔥
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akrets
Ответ Кирил Тарароев
Проблема в том что он лучший игрок нхл. Ватников в России много, на сайте тут ещё тем более. Вот они и желают травмы, придумывают что его тащат, что не хитуют хотя по статистике на нем хитов больше чем на кучерова в 2 раза. Как в плове ехали прямо в колени ему. Это не хейт даже, просто люди такие. Такой менталитет. Был бы это русский игрок представь что бы тут было. Эйфория😄
Проблема еще и в том, что у нас линия противостояния поклонников конкурирующих кумиров (наши против ненаших), зачастую совпадает с линией фронта холодной (пока ещё) гражданской войны.
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GibsonFlyingV
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( вся история ) : 1) Гретцки - 1,921 ( 2857 очков - 1487 матчей ) 2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матчей ) 3) Босси - 1, 497 ( 1126 очков - 752 матча ) 3) МАКДЭВИД - 1, 485 ( 815 очков - 549 матчей )
Лемье монстр,он точно величайший хоккеист
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Это Рамис
Ответ Locky1989
Так Вы чушь написали, причём со всех сторон. Ну я ватник, и? Абсолютно никакого негатива нет к Макдэвиду, объективно лучший игрок НХЛ сейчас. Глупо так обобщать, в стиле либероты, которой кстати здесь даже больше по ощущениям.
Работа у него такая, правда вряд ли за неё кто-то платит, но он старается
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Fausraz
Ответ Locky1989
Так Вы чушь написали, причём со всех сторон. Ну я ватник, и? Абсолютно никакого негатива нет к Макдэвиду, объективно лучший игрок НХЛ сейчас. Глупо так обобщать, в стиле либероты, которой кстати здесь даже больше по ощущениям.
Да это просто рабочий коммент, для детей. Плюсики, срач.
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Михаил1970
Если продолжит до конца регулярного сезона делать дубли в каждом матчи, то превзойдет рекорд Гретцки по голам за сезон)
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Рамиль Кизимов
Ответ U. M. A. Muhammad
Ну ему всего 25 лет или 26 ещё 11 лет впереди до возраста Овечкина
Чтоб побить рекорд надо с начала карьеры рвать на полную, либо верить, что будет играть до ~45 лет
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U. M. A. Muhammad
Ответ Кирил Тарароев
Проблема в том что он лучший игрок нхл. Ватников в России много, на сайте тут ещё тем более. Вот они и желают травмы, придумывают что его тащат, что не хитуют хотя по статистике на нем хитов больше чем на кучерова в 2 раза. Как в плове ехали прямо в колени ему. Это не хейт даже, просто люди такие. Такой менталитет. Был бы это русский игрок представь что бы тут было. Эйфория😄
Это нормально болеть за своего я тоже за Овечкина притпливаю с 2009 года, но это не даёт мне или кому либо хейтить другого спортсмена. Дело не в менталитете, просто недалёкие люди, жаждут упрекнуть соперника, выискивать его минусы, нет бы просто насладится игрой своего кумира. Причём тут менталитет? Фанаты Месси практически все до единого, не прочь упрекнуть Роналду, вечно обзывая его и пытаясь занизить его достижения. И эти фанаты разных наций. Такие фанаты недалёкие с интеллектом 3 класса детского садика.
+1
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Павел Зарубин
Ответ Кирил Тарароев
Проблема в том что он лучший игрок нхл. Ватников в России много, на сайте тут ещё тем более. Вот они и желают травмы, придумывают что его тащат, что не хитуют хотя по статистике на нем хитов больше чем на кучерова в 2 раза. Как в плове ехали прямо в колени ему. Это не хейт даже, просто люди такие. Такой менталитет. Был бы это русский игрок представь что бы тут было. Эйфория😄
Я как будто только что про Гретцки прочитал:) Про него все тоже самое говорили:)
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+2
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Зубы Дзюбы
Пора бы и про него пульку со статистикой пилить подробной.
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Вадим Сидоров
Ответ Бобынин
В каком году? Получается, что после него никого? Грубо говоря лет 35
80-е.
0
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slavick
Орлов на минималках
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U. M. A. Muhammad
Ответ Рамиль Кизимов
289 против 894 (813)? Да, уже страшновато
Ну ему всего 25 лет или 26 ещё 11 лет впереди до возраста Овечкина
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Бобынин
Ответ Вадим Сидоров
Конечно, Гретцки привозил 74
В каком году? Получается, что после него никого? Грубо говоря лет 35
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Jetter
По большому счету третий в пантеоне после Уэйна и Марио.
+5
0
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Евгений Якутов
Просто лучший хоккеист мира прямо сейчас!
+4
0
+4
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Ильмир Зайнапов
Монстр конечно
+1
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Рамиль Кизимов
Ответ U. M. A. Muhammad
Становится страшновато за Рекорд Овечкина.
289 против 894 (813)? Да, уже страшновато
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Art Ebosh
Ответ Кирил Тарароев
Проблема в том что он лучший игрок нхл. Ватников в России много, на сайте тут ещё тем более. Вот они и желают травмы, придумывают что его тащат, что не хитуют хотя по статистике на нем хитов больше чем на кучерова в 2 раза. Как в плове ехали прямо в колени ему. Это не хейт даже, просто люди такие. Такой менталитет. Был бы это русский игрок представь что бы тут было. Эйфория😄
Это ты прям в точку. Вот ссылка на все хиты против Мака https://youtu.be/Zu1MTDqK34U
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-2
-1
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Locky1989
Ответ Кирил Тарароев
Вун уже минусы налетели.люди просто сидят и тыкают их, как работа😄
Так Вы чушь написали, причём со всех сторон. Ну я ватник, и? Абсолютно никакого негатива нет к Макдэвиду, объективно лучший игрок НХЛ сейчас.
Глупо так обобщать, в стиле либероты, которой кстати здесь даже больше по ощущениям.
+8
-5
+3
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Zomourning33
Кстати, а что будет, если действующий снайперский рекорд будет пренадлежать именно Маку? Это вообще законно?
+1
0
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Шлёма Презерман
Бегунок роуд-раннер. Бип-бип! Бип!
0
-1
-1
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