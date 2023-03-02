Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 дублями подряд. У него 52 шайбы в 62 играх, отрыв в гонке снайперов вырос до 10 голов

сделал дубль в 5-м матче подряд и увеличил отрыв в гонке снайперов до 10 шайб.

Капитан « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (5:2) и стал первой звездой.

В его активе стало 118 (52+66) очков в 62 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На втором месте по голам идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 42 шайбами в 60 играх, на втором месте по очкам – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль с 90 (36+54) баллами в 60 играх.

Макдэвид (10 голов в последних 5 играх) побил клубный рекорд по числу матчей с 2+ шайбами подряд (1984/85, 4 игры в октябре, 9 шайб на отрезке).

Также Коннор стал всего 5-м игроком в истории НХЛ с 5 или более такими играми подряд.

Макдэвид присоединился к Джо Мэлоуну (1920/21 год, «Гамильтон», 6 игр в феврале, 16 шайб на отрезке), Панчу Бродбенту (1921/22, «Оттава», 6 игр в январе и феврале, 14 шайб), (1988/89, «Питтсбург», 5 игр в октябре, 11 шайб) и Александру Могильному (1992/93, «Баффало», 5 игр в декабре – январе, 13 шайб).