Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 дублями подряд. У него 52 шайбы в 62 играх, отрыв в гонке снайперов вырос до 10 голов
Коннор Макдэвид сделал дубль в 5-м матче подряд и увеличил отрыв в гонке снайперов до 10 шайб.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2) и стал первой звездой.
В его активе стало 118 (52+66) очков в 62 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На втором месте по голам идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 42 шайбами в 60 играх, на втором месте по очкам – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль с 90 (36+54) баллами в 60 играх.
Макдэвид (10 голов в последних 5 играх) побил клубный рекорд Уэйна Гретцки по числу матчей с 2+ шайбами подряд (1984/85, 4 игры в октябре, 9 шайб на отрезке).
Также Коннор стал всего 5-м игроком в истории НХЛ с 5 или более такими играми подряд.
Макдэвид присоединился к Джо Мэлоуну (1920/21 год, «Гамильтон», 6 игр в феврале, 16 шайб на отрезке), Панчу Бродбенту (1921/22, «Оттава», 6 игр в январе и феврале, 14 шайб), Марио Лемье (1988/89, «Питтсбург», 5 игр в октябре, 11 шайб) и Александру Могильному (1992/93, «Баффало», 5 игр в декабре – январе, 13 шайб).
Глупо так обобщать, в стиле либероты, которой кстати здесь даже больше по ощущениям.