«Вашингтон» обменял Эллера в «Колорадо» на пик второго раунда драфта-2025
Нападающий Ларс Эллер покинул «Вашингтон».
В результате обмена с «Колорадо» «Кэпиталс» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2025 года. За «Вашингтоном» останется 31% зарплаты 33-летнего хоккеиста.
На данный момент у столичной команды есть 22 пика на трех ближайших драфтах.
Эллер провел 60 матчей в текущем сезоне и набрал 16 (7+9) очков. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Вопрос экспертам:
Сколько стандартно пиков на драфте у команды, если не учитывать полученные пики за обмены? Шесть? Семь?
8 years x $8.7 million AAV, sources told ESPN.
Из чемпионской команды осталось 6 человек ;)