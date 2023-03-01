«Вашингтон» обменял Эллера в «Колорадо» на пик второго раунда драфта-2025

Теги переходы Вашингтон Колорадо НХЛ драфт НХЛ Ларс Эллер Хоккей

Нападающий Ларс Эллер покинул «Вашингтон».

В результате обмена с «Колорадо» «Кэпиталс» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2025 года. За «Вашингтоном» останется 31% зарплаты 33-летнего хоккеиста.

На данный момент у столичной команды есть 22 пика на трех ближайших драфтах.

Эллер провел 60 матчей в текущем сезоне и набрал 16 (7+9) очков. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

 

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16 комментариев

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SD_RM_VC
Ответ JohnySPB
5 лет назад он был околотоповым центром, а Бэкс уже был не торт.
Игрок не разу не выбивавший 40 очков априори не может быть околотоповым
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ забил на оборону
А Саня? Норриса он ещё не брал, так что в самый раз.
Я ждал их пару с Кейном, но увы ;)
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hhlg
Ответ Егор Ковынёв
В новости сказано «Вашингтон имеет 22 пика на трёх ближ. драфтах» Вопрос экспертам: Сколько стандартно пиков на драфте у команды, если не учитывать полученные пики за обмены? Шесть? Семь?
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+2
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+2
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Егор Ковынёв
Ответ hhlg
Detroit Red Wings and captain Dylan Larkin agree to long term extension. 8 years x $8.7 million AAV, sources told ESPN.
В новости сказано «Вашингтон имеет 22 пика на трёх ближ. драфтах»

Вопрос экспертам:
Сколько стандартно пиков на драфте у команды, если не учитывать полученные пики за обмены? Шесть? Семь?
+1
0
+1
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забил на оборону
Ответ hhlg
Эм, а кого вместо Дженсена можно подписать хотя бы на тех же условиях? ;)
А Саня? Норриса он ещё не брал, так что в самый раз.
0
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-1
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hhlg
Ответ barbarian1991
Ещё бы Дженсена не подписывали
Эм, а кого вместо Дженсена можно подписать хотя бы на тех же условиях? ;)
+1
0
+1
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barbarian1991
Ещё бы Дженсена не подписывали
0
-1
-1
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hhlg
Ответ JohnySPB
5 лет назад он был околотоповым центром, а Бэкс уже был не торт.
Никогда он не был околотоповым центром. Лучшим 3 центром в лиге - да, но не топ-6
+4
0
+4
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JohnySPB
Ответ hhlg
Никогда он вместо Бэкса не должен был быть, о чём ты? ;)
5 лет назад он был околотоповым центром, а Бэкс уже был не торт.
0
-2
-2
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Alex Redskin
Когда манту спихнут? Вот кто zero конкретный
+1
-1
0
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hhlg
Detroit Red Wings and captain Dylan Larkin agree to long term extension.

8 years x $8.7 million AAV, sources told ESPN.
+2
0
+2
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hhlg
Ответ JohnySPB
Эллер сдулся, должен был встать вместо Бэкстрема, но не потащил. Но в историю Вашингтона навсегда записал себя золотыми буквами.
Никогда он вместо Бэкса не должен был быть, о чём ты? ;)
+4
0
+4
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забил на оборону
Датчанин знаковый в КС-2018. Ковыряшка в ОТ, которая превратила потенциальные 0:3 в 1:2 в первом раунде, и гол на бидон в пятой игре финала.
+2
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hhlg
Отличный трейд за 2-й пик. Ланч навсегда в истории Кэпс.
Из чемпионской команды осталось 6 человек ;)
+5
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JohnySPB
Эллер сдулся, должен был встать вместо Бэкстрема, но не потащил. Но в историю Вашингтона навсегда записал себя золотыми буквами.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ферзь на р1
Избавились от балласта
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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