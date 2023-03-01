«Вашингтон» обменял Эллера в «Колорадо» на пик второго раунда драфта-2025

Нападающий Ларс Эллер покинул «Вашингтон».

В результате обмена с « » «Кэпиталс» получили право выбора во втором раунде драфта 2025 года. За « » останется 31% зарплаты 33-летнего хоккеиста.

На данный момент у столичной команды есть 22 пика на трех ближайших драфтах.

Эллер провел 60 матчей в текущем сезоне и набрал 16 (7+9) очков. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.