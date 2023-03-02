Костин – 2-я звезда матча с «Торонто»: 10-я шайба в сезоне, голевой пас Макдэвиду и 6 хитов за 9:25. У него 17 очков в 40 играх
Клим Костин набрал 1+1 в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой.
Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и ассистировал Коннору Макдэвиду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (5:2).
На счету 23-летнего россиянина стало 17 (10+7) очков в 40 играх сезона.
Сегодня Клим (9:25, «+2») реализовал единственный бросок в створ, применил 6 силовых приемов и допустил 1 потерю.
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