«Тампа» обменяла Наместникова в «Сан-Хосе» на Эйссимонта. «Шаркс» – 7-й клуб россиянина за 6 сезонов

Теги переходы Тампа-Бэй Сан-Хосе НХЛ Владислав Наместников Мики Эйссимонт Хоккей

«Тампа» обменяла форварда Владислава Наместникова в «Сан-Хосе».

«Шаркс» отдали взамен 26-летнего форварда Мики Эйссимонта, которого в январе забрали с драфта отказов «Виннипега». 

30-летний Наместников вернулся в «Лайтнинг» прошлым летом, подписав контракт на год и 2,5 миллиона долларов. По условиям сделки, клубы разделят его кэпхит пополам (по 1,25 млн). 

В текущем сезоне Владислав набрал 15 (6+9) очков в 57 играх. «Сан-Хосе» станет его 7-м клубом за последние 6 сезонов. 

В активе Эйссимонта 13 (4+9) очков в 39 играх. Его двусторонний контракт с зарплатой 750 тысяч долларов на уровне НХЛ действует до конца сезона. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Ptitsyn
Жаль Эйссимонт был не плох в этом болоте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
эх, бедняга Влад...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Да е-мое...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Namaste_88
Он вообще чемоданы распаковывает???
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий