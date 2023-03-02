«Тампа» обменяла Наместникова в «Сан-Хосе» на Эйссимонта. «Шаркс» – 7-й клуб россиянина за 6 сезонов

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«Шаркс» отдали взамен 26-летнего форварда Мики Эйссимонта, которого в январе забрали с драфта отказов «Виннипега».

30-летний Наместников вернулся в «Лайтнинг» прошлым летом, подписав контракт на год и 2,5 миллиона долларов. По условиям сделки, клубы разделят его кэпхит пополам (по 1,25 млн).

В текущем сезоне Владислав набрал 15 (6+9) очков в 57 играх. «Сан-Хосе» станет его 7-м клубом за последние 6 сезонов.

В активе Эйссимонта 13 (4+9) очков в 39 играх. Его двусторонний контракт с зарплатой 750 тысяч долларов на уровне действует до конца сезона.