Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Флайерс», став 1-й звездой. У него 7 очков в 10 играх за «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Флайерс» и стал 1-й звездой.
Форвард «Рейнджерс» принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи.
В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко стало 7 (3+4) баллов. Он прервал серию из 3 игр без очков. Всего в сезоне – 36 (13+23) очков в 48 играх.
Сегодня Владимир (17:20, 0:16 – в единственном для команды и реализованном большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема.
Вот этот гол Тарасенко это что? Победный год в 7 матче финала КС или просто гол в регулярке, но зато шедеврально исполненный?
Нет, просто хороший гол. Но при игре 3х3 ничего особенного: свободного места на площадке вагон, прошёл одного соперника, сместился влево от относительно другого и хорошо бросил (ну своим броском Тарас всего славился, это да).
Гол хорошой? Хороший.
Подписано в видео: ВЕЛИКИЙ гол Тарасенко....))
Разыгрался настолько, что начал пасоваться с бортиком! Пусть даже так вышло из-за прыгающей шайбы и неуклюжести своего защитника, все равно весело и забавно, как на коробке в детстве во дворе.
Рано, конечно, делать выводы, но пока видно что обмен пошел на пользу. Сменил обстановку, вздохнул свежего воздуха и дело пошло. Плей офф больше расставит все по местам, но в начале марта все видится так.