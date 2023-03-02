Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Флайерс», став 1-й звездой. У него 7 очков в 10 играх за «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Филадельфия НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Флайерс» и стал 1-й звездой.

Форвард «Рейнджерс» принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи. 

В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко стало 7 (3+4) баллов. Он прервал серию из 3 игр без очков. Всего в сезоне – 36 (13+23) очков в 48 играх. 

Сегодня Владимир (17:20, 0:16 – в единственном для команды и реализованном большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема. 

8 комментариев

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Montenegro Serbian
Всё-таки УРАпатриотизм....вредная штука. Мешает объективно оценивать реальность.
Вот этот гол Тарасенко это что? Победный год в 7 матче финала КС или просто гол в регулярке, но зато шедеврально исполненный?
Нет, просто хороший гол. Но при игре 3х3 ничего особенного: свободного места на площадке вагон, прошёл одного соперника, сместился влево от относительно другого и хорошо бросил (ну своим броском Тарас всего славился, это да).
Гол хорошой? Хороший.

Подписано в видео: ВЕЛИКИЙ гол Тарасенко....))
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TR31HK
Оч рады видеть хорошую игру Владимир, спасибо! Ждём продолжения в том же духе!!!
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Montenegro Serbian
Смотрел видео с голом Тарасенко, но больше всего порадовал даже не сам гол, а пацан которого показали после гола в свитере #10 и с хлебушком на голове))
+2
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+2
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Вадим Сидоров
Нельзя расслабляться, а то пучеглазик Галлан в 3 звено отправит
0
-3
-3
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Michael_Monza
Хорошо, что ушёл из Блюз. Ренджеры собрали супер команду.
+1
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+1
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Левый хук Микки Рурка
Думаю Рейнджерс пошумят в плей-офф. А Володю рано списывать, пользы ещё много принесет
+4
-2
+2
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sportnsk
Владимир царил сегодня, сильный матч был бы даже без результативных баллов.
Разыгрался настолько, что начал пасоваться с бортиком! Пусть даже так вышло из-за прыгающей шайбы и неуклюжести своего защитника, все равно весело и забавно, как на коробке в детстве во дворе.
Рано, конечно, делать выводы, но пока видно что обмен пошел на пользу. Сменил обстановку, вздохнул свежего воздуха и дело пошло. Плей офф больше расставит все по местам, но в начале марта все видится так.
+5
-1
+4
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Aks8888
Сегодня был очень не плох...понравилось что прибавил в скорости с шайбой..вступал в борьбу..молодец,осваиваеться
+6
0
+6
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