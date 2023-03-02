Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Флайерс», став 1-й звездой. У него 7 очков в 10 играх за «Рейнджерс»

набрал 1+2 в матче с «Флайерс» и стал 1-й звездой.

Форвард « » принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:2 ОТ). Также в его активе 2 результативные передачи.

В 10 матчах за клуб из Нью-Йорка у Тарасенко стало 7 (3+4) баллов. Он прервал серию из 3 игр без очков. Всего в сезоне – 36 (13+23) очков в 48 играх.

Сегодня Владимир (17:20, 0:16 – в единственном для команды и реализованном большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема.