Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 6. У него 3+5 на отрезке

Теги Нью-Джерси Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 6.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (5:7). 

В текущем сезоне на счету россиянина стало 27 (11+16) очков в 31 игре. В последних 6 играх – 8 (3+5) баллов. 

Сегодня Ничушкин (18:48, 1:37 – в большинстве, 1:25 – в меньшинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
Ничушкин передал горячий привет Линди Раффу, но этого оказалось недостаточно.

*не нужно было снимать вратаря так рано, имхо. И пускать столько шайб вообще (без Георгиева тяжело), минимум ОТ был вполне заслужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий