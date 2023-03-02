Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 6. У него 3+5 на отрезке
Валерий Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси», продлив серию игр с очками до 6.
Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (5:7).
В текущем сезоне на счету россиянина стало 27 (11+16) очков в 31 игре. В последних 6 играх – 8 (3+5) баллов.
Сегодня Ничушкин (18:48, 1:37 – в большинстве, 1:25 – в меньшинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
*не нужно было снимать вратаря так рано, имхо. И пускать столько шайб вообще (без Георгиева тяжело), минимум ОТ был вполне заслужен.