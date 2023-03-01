Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным (Inkazan)

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на правозащитника Еркена Сарсембаева.

По его словам, заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга в ходе проверки дипломов президента Союза биатлонистов России нашел нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Сообщается, что надзорное ведомство намерено добиться признании диплома Майгурова, выданного в 2001 году, недействительным. В том году глава СБР окончил Уральский институт коммерции и права по специальности «юриспруденция».

В 1996 году Майгуров получил первое высшее образование, однако в учетных документах архива Сибирского государственного университета физической культуры и спорта за 1990-1999 годы не нашли его личное дело.

Сарсембаев предположил, что диплом Майгурова от 2017 года, который он получил в Тюменском государственном университете, также может быть недействительным. Правозащитник обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку.

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33 комментария

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Viks
Ответ JL JL
Мне эти ваши дипломы сто лет сдались. У них у всех дипломы. И, что? У горбушлепкина и у кундулуки, тоже, наверняка дяпломы. И, что?
Не в дипломе суть.
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Viks
Ответ sav187
Явная заказуха. Всех приличных людей выдавливают.
Кто приличный? Майгуров?!!!! Тянул деньги из бюджета за звание капитана милиции - это же чистая уголовка!
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Viks
Ответ sodovskaya
Понятно. С финансовыми нарушениями номер не прошёл, решили с другого бока зайти: здесь попроще свалить противника. Нуждов, Губерниев, глава федерации Татарстана и их "сподвижники" не простят поражение ни за что. А уж назначение Ростовцева - это очередной плевок в Губерниева )). Жалко, что всё, что делается и уже сделано, будет развалено и раздавлено((.
"Вор должен сидеть в тюрьме!" И не важно, кто его поймал.
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Евгений - 79
Ответ Iuasanotu
Решил брать плюсики не качеством, а количеством Сколько уже под этой веткой написал? Тебе платят за плюсики?))
Самооценку себе так повышает. Видит горячую новость. И пишет первым кучку комментариев. В надежде на плюсы. Есть ещё персонаж - сижу на факсах Барселоны. Тот если видит, что плюсы не набираются - сносит комментарий. Вроде взрослые люди…
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sodovskaya
Понятно. С финансовыми нарушениями номер не прошёл, решили с другого бока зайти: здесь попроще свалить противника. Нуждов, Губерниев, глава федерации Татарстана и их "сподвижники" не простят поражение ни за что. А уж назначение Ростовцева - это очередной плевок в Губерниева )). Жалко, что всё, что делается и уже сделано, будет развалено и раздавлено((.
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Старый дед-пердун
Ответ Ебздрогыч
Интересно, сколько у нас подобных руководителей по стране с липовыми дипломами? Ведь ни один, ни два, а тысячи...
ТЫсячи? Пхахахаха… считай миллионы и то сейчас дипломы это просто переработка бумаги и не более того…
+1
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Sarumian
Ответ Ден Ден
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание
Очень высокие требования для скрепоносцев.
0
-1
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JL JL
Мне эти ваши дипломы сто лет сдались. У них у всех дипломы. И, что? У горбушлепкина и у кундулуки, тоже, наверняка дяпломы. И, что?
0
-2
-2
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Sarumian
Ответ Ебздрогыч
Интересно, сколько у нас подобных руководителей по стране с липовыми дипломами? Ведь ни один, ни два, а тысячи...
С короткого пример берут.
+1
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Sarumian
Ответ Ебздрогыч
Чиновник, патриот, зачем ему эта дурацкая бумажка в виде диплома?
Лайк от Мостового.
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Adeen
Ответ Ебздрогыч
Интересно, сколько у нас подобных руководителей по стране с липовыми дипломами? Ведь ни один, ни два, а тысячи...
Дохрена. У баб процент выше, кстати.
+1
0
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sav187
Явная заказуха. Всех приличных людей выдавливают.
+1
-3
-2
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Viks
Ответ gja
Майгурова решили отодвинуть от кормушки?
Татары копают. У майгурова конфликт с ними.
+5
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ubber
Правозащитник Еркен Сарсембаев обратился в прокуратуру Татарстана с просьбой проверить, как популярные игрушки-антистресс Поп-Ит и Симпл Димпл, которыми сегодня увлекаются поголовно все ребятишки, влияют на психику детей.

По мнению самого Сарсембаева, эти игрушки откладывают в сознании детей ассоциации с ЛГБТ-сообществом.
+2
0
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Ярик01
Министр спорта уголовник, руководитель федерации бокса вообще дважды судим за насильственные действия.
А тут какая-то мелочь, дважды купленные дипломы. Пацаны не поймут.
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Iuasanotu
Ответ Ебздрогыч
Решил брать образование не качеством, а количеством!
Решил брать плюсики не качеством, а количеством
Сколько уже под этой веткой написал?
Тебе платят за плюсики?))
+2
-1
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Игорь Мельников
Войнушка за власть в СБР похоже продолжается.
+6
0
+6
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Пенчекряк
Импичмент Вите заодно.
+2
-2
0
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Viks
диплом Майгурова от 2017 года, который он получил в Тюменском государственном университете, также может быть недействительным. - По той же причине: получен как бы на базе первого высшего образования, которого не было в действительности.
+6
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Viks
Ответ pele_kan
образованность всё хочут показать
"хочут" и "ложут"
+5
-2
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Bijelo Dugme
Кравцов его заждался
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-1
0
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Ден Ден
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание
+5
-1
+4
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Viks
надзорное ведомство намерено добиться признании диплома Майгурова, выданного в 2001 году, недействительным. --- Проснулись? Кто разбудил? Этот диплом как бы на базе первого высшего образования, которого не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
В 1996 году Майгуров получил первое высшее образование," --- Это чушь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gja
Майгурова решили отодвинуть от кормушки?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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