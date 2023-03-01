Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным (Inkazan)

Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на правозащитника Еркена Сарсембаева.

По его словам, заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга в ходе проверки дипломов президента Союза биатлонистов России нашел нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Сообщается, что надзорное ведомство намерено добиться признании диплома Майгурова, выданного в 2001 году, недействительным. В том году глава СБР окончил Уральский институт коммерции и права по специальности «юриспруденция».

В 1996 году Майгуров получил первое высшее образование, однако в учетных документах архива Сибирского государственного университета физической культуры и спорта за 1990-1999 годы не нашли его личное дело.

Сарсембаев предположил, что диплом Майгурова от 2017 года, который он получил в Тюменском государственном университете, также может быть недействительным. Правозащитник обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку.

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