СКА проиграл минскому «Динамо» впервые с марта 2021-го – дома в плей-офф. Было 11 побед подряд

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Крэйг Вудкрофт Хоккей

СКА потерпел первое поражение от минского «Динамо» за два года.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила на своей площадке в первой игре плей-офф КХЛ со счетом 4:6.

До этого дня в последний раз команда из Беларуси побеждала петербуржцев 8 марта 2021 года. С тех пор СКА выиграл 11 раз подряд как в Фонбет Чемпионате КХЛ, так и в Кубке Гагарина.

Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта.

Все важное о Кубке Гагарина-2022/23: календарь, результаты, где смотреть трансляции плей-офф КХЛ

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35 комментариев

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badr
Ну даже если 1:4 будет в серии, то все равно мы вышли заслуженно и нам есть что тут делать.
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Rudenzik
Праздник для всей страны
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Кеша
У меня система пять вперед - пять назад , одна много бу га га , а вот шесть по самые самые в самый раз !
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Алексей Кондурцев
Ответ Treeperslol
А сколько не поставили против минчан? Матч смотрел, или так, брякнуть за плюсик?
Конечно смотрел! Первое удаление судьи не уведели, но тут скамейка! Видеоповтор и пожалуйста есть 2! Выходи игрок ска один на один и его цепляют, вангую было бы железно 2 мин либо буллит!!! Посмотрите за что дали удаление меркли и тут я думаю будет ясно все судейство!!!
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Russ Ivan
Никто не отменял полуфинал Сечин-Миллер, это у них такой традиционный, весенний спор на элитный коньячок...
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Ковид 07.10.52
Все пропало Ромик...все пропало...пора дяде Вове звонить, что бы тот приструнил батьку ...иж чего себе позволяют...
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amadeus_amadeus
Ответ Антиполитпроект
Давайте еще 3 раза и вся Россия будет счастлива
Как называется твоя деревня? Когда СКА выиграет Кубок Гагарина, я пришлю туда телеграмму со словами «С победой Вас от всей России!»
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Евгений Бачин
Ответ Treeperslol
Система с бууами подняла денех... А ты так и верь величайшую победу никого
Дак я тоже денег поднял)) А ты поплачь, полегчает.,
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amadeus_amadeus
Динамо удивило! Очень хорошая игра, СКА как то в прострации был
В пятницу должны сравнять! Вперед родной СКА!
А болельщикам уважаемого Динамо Минск - с победой, друзья! Вся борьба впереди
+2
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mahurat
Иногда полезно.
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Антон Кузнецов
Спокойно закроют 4:1
максимум 4:2.
Хейтеры могут пока порадоваться
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Vasyamarch91
Ответ Treeperslol
Адекватные это кто? Распишешь? Или мозгов хватило только на слово "адекватные"??
Вы правда не понимаете?))
+5
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Vasyamarch91
Ответ Treeperslol
Ахахах, че серьёзно???
Написал «надеюсь», и буду счастлив даже если 3:4 отлетят.
+7
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Саша Васильев
Это просто праздник какой-то!
+5
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Treeperslol
Ответ Алексей Кондурцев
А сколько ещё удалений против ска не поставили?!
А сколько не поставили против минчан? Матч смотрел, или так, брякнуть за плюсик?
+5
-6
-1
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k0ks
Ответ Vasyamarch91
Надеюсь отлетят 0:4 Думаю болельщики многих команд со мной солидарны
вряд ли отлетят. там жи СИСТЕМА раманбарисыча)
+2
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Treeperslol
Ответ Евгений Бачин
Хааа ха ха!! Как система Йозе???))))
Система с бууами подняла денех... А ты так и верь величайшую победу никого
+1
-4
-3
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k0ks
раманбарисыч, система дала сбой?
+3
0
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Treeperslol
Ответ makar251
все адекватные болельщики ждали это))))))минск с победой!!!продолжайте в этом духе парни!!!
Адекватные это кто? Распишешь? Или мозгов хватило только на слово "адекватные"??
+1
-9
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Евгений Бачин
Хааа ха ха!! Как система Йозе???))))
+10
-2
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HockeyArchive
Пора вводить в КХЛ лимит на североамериканских тренеров, заявил вице-президент ФХР после игры.
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Treeperslol
Ответ Vasyamarch91
Надеюсь отлетят 0:4 Думаю болельщики многих команд со мной солидарны
Ахахах, че серьёзно???
+2
-10
-8
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Treeperslol
Ну вот, буки поднялись, денег заработали. Можно теперь и хоккей устроить. И это не только ска касается...
+1
-3
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Алексей Кондурцев
А сколько ещё удалений против ска не поставили?!
+8
-3
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Doronya
Адмирал, Минск, Витязь… кузница Фонбета
+9
-3
+6
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