СКА проиграл минскому «Динамо» впервые с марта 2021-го – дома в плей-офф. Было 11 побед подряд
СКА потерпел первое поражение от минского «Динамо» за два года.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила на своей площадке в первой игре плей-офф КХЛ со счетом 4:6.
До этого дня в последний раз команда из Беларуси побеждала петербуржцев 8 марта 2021 года. С тех пор СКА выиграл 11 раз подряд как в Фонбет Чемпионате КХЛ, так и в Кубке Гагарина.
Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта.
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В пятницу должны сравнять! Вперед родной СКА!
А болельщикам уважаемого Динамо Минск - с победой, друзья! Вся борьба впереди
максимум 4:2.
Хейтеры могут пока порадоваться