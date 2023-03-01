СКА проиграл минскому «Динамо» впервые с марта 2021-го – дома в плей-офф. Было 11 побед подряд

потерпел первое поражение от минского « » за два года.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила на своей площадке в первой игре плей-офф КХЛ со счетом 4:6.

До этого дня в последний раз команда из Беларуси побеждала петербуржцев 8 марта 2021 года. С тех пор СКА выиграл 11 раз подряд как в Фонбет Чемпионате КХЛ, так и в Кубке Гагарина.

Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта.

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