Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области (РИА Новости)

Теги сборная России женское катание Владислав Тарасенко Юлия Липницкая Академия Плющенко Фигурное катание

Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Муж Липницкой – бывший фигурист Владислав Тарасенко – осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

«Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье», – сообщил источник РИА Новости.

Другой собеседник агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь Каталина. 

99 комментариев

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Волька-ибн-Алёша
Тарасенко?а с какой стороны такой воюет,поясните
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Геннадий Туник
Ему что,жить надоело?
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Блинчик
Респект Владиславу, что не откосил, как Самарин.
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ДМ-1чемпион
Ответ Roma Tarasych
Смоленск это БЕЛАРУСЬ! Ты против!?
А ХА ХА ХА Когда Белоруссия обрела свою государственность!? Какие же вы либералы недалёкие !
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vanessa2021
Ответ Roma Tarasych
Думаю, таких людей много, больше одного точно.
Там и по другую сторону границы никто на белорусском языке не разговаривает.

Мы ездили в Белоруссию несколько раз. Были в Минске и много где. . Не слышала ни разу, чтобы ктото на белорусском разговаривал. А районы, близкие в границе с Россией тем более русскоязычные на 100%. А про Смоленск тем более, откуда там белорусская мова может взяться. .
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Toba Door
Зачем об этом писать, чтобы Липницкую в чёрный список занесли, может спорт ру еще напечатает координаты его нахожденн
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Амалия Князева
Ответ Леди Брэкнелл
нет предела. Мой коммент с просьбой банить таких удалили.
Да, я знаю, что предела нет! Это так, риторический вскрик..
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Неволяшка
Специальность гранатометчика предполагает участие в контактных боях, все непросто. Будем молиться и ждем с победой)
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ДМ-1чемпион
Ответ Шубы
Довольно странная инициативность в этом деле для человека с фамилией Тарасенко.
А ХА ХА РУССКИЙ это не просто национальность это цивилизация! Гоголь. Шевченко, Пушкин великие РУССКИЕ писатели!
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Roma Tarasych
Ответ vanessa2021
В Смоленске хоть один человек знает белорусский язык?
Думаю, таких людей много, больше одного точно.
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alexnew
Ответ Alexander X
не думаю, что это связано с какими-то "идейными", "политическими" или прочими "внешними" факторами... Юля - оппозиционных взглядов, при всей её "закрытости", у неё проскакивало ряд подобных комментариев в соц. сетях... скорее, позиция Влада, связана с каким-то его семейными вещами (к примеру, отец - военный или что-то в этом духе🤷)... я бы там искал причину... как-то иного объяснения найти не могу🤷
А причем тут какая-то оппозиция? В оппозиции нынешнему режиму находятся и сторонники суверенной России не на словах, а реально и сторонники ее уничтожения, вот в чем дело... Впрочем, последние могут не осознавать даже за что они и даже скорее всего не осознают. :)
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Валерий Петров
Ответ Илья Квиткин
Комментарий удален модератором
"Украина буде"... Писал бы уже по-украински, а то похоже ни свою соловьиную толком не знаешь, ни русскую
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ДМ-1чемпион
Ответ Stivi M.D.
Кому не похер?
Тебе. Ты же отписался под этой новостью, чудо в перьях! А ХА ХА
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Леди Брэкнелл
Ответ Амалия Князева
Комментарий удален модератором
нет предела. Мой коммент с просьбой банить таких удалили.
+1
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Илья Квиткин
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Украина была образована точно тогда же, как и Россия. После развала СССР. То, что вы там себе напридумывали, никого не волнует. Мы вернем себе абсолютно все. Благо, воюем с шайкой дебилов и зеков, которые с мая Бахмут взять не в состоянии.
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avkpers
Она казалась умнее.
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alexnew
Ответ Илья Квиткин
Комментарий удален модератором
Я буду очень долго смеяться над украинцами, если действительно их мечта осуществится и они получат единую Украину в границах 1991 года. Вот тогда до вас начнет доходить, что жить то лучше не стало, а наоборот с каждым годом все хуже, хотя вроде как и России уже нет и ничего уже не вернуть.
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ДМ-1чемпион
Ответ Altim
Комментарий удален модератором
Ты думаешь? Чем? А ХА ХА
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ВладиславМартынов
Ответ Криштиану Роналду
Причем он там не один, с ним в одном окопе находится Минеев.
Липницкий тоже в ЦУМе, что ли?
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Вованыч05
А Павел Воля и вся его компания больные или что?а парню респект(только для чего лица прикрывают когда снимают?а тут сдали не только "кто" но и локацию...не велика конечно тайна но пригодится(и уже записали на всякий случай)если что то пойдёт не так)
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Vasily Ivanov
Есть мнение .что на той стороне сейчас уделят особое внимание чтобы взять в плен ( лучший вариант ) гранатометчика Тарасенко ...ну а в худшем ....мы знаем что могут показать.....
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ДМ-1чемпион
Ответ Бобынин
Ага. По удалёнке. РИА новости, это примерно как смехопанорама, только хуже.
Постоянный читатель РИА!?
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vanessa2021
Ответ Roma Tarasych
Смоленск это БЕЛАРУСЬ! Ты против!?
В Смоленске хоть один человек знает белорусский язык?
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Леди Брэкнелл
Ответ Девочка с севера
Блин, спортс и иже с ним!!! Вы вообще в курсе, что НЕЛЬЗЯ такие вещи озвучивать. Об этом было предупреждение от МВД. Тк в интернете сидят не только русские, но и засланные казачки! Нельзя об этом писать ни в каких группах, ни в каких мессенджерах!!! С украинской стороны вообще-то тоже есть разведка!
Они конечно в курсе.
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Alexander X
Ответ alexnew
Вот как раз и нет. Далеко не все украинцы за независимую от России Украину выступают и уж тем более за ее нынешнюю власть... Наоборот наиболее мотивированные те, кто имеет какую-то связь с этой территорией, например, жители Донбасса, которые воюют с 2014 года.
не думаю, что это связано с какими-то "идейными", "политическими" или прочими "внешними" факторами... Юля - оппозиционных взглядов, при всей её "закрытости", у неё проскакивало ряд подобных комментариев в соц. сетях... скорее, позиция Влада, связана с каким-то его семейными вещами (к примеру, отец - военный или что-то в этом духе🤷)... я бы там искал причину... как-то иного объяснения найти не могу🤷
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