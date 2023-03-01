Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области (РИА Новости)

Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Муж Липницкой – бывший фигурист Владислав Тарасенко – осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

«Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье», – сообщил источник РИА Новости.

Другой собеседник агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь Каталина.