Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области (РИА Новости)
Муж Юлии Липницкой проходит службу на передовой в Запорожской области.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Муж Липницкой – бывший фигурист Владислав Тарасенко – осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
«Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье», – сообщил источник РИА Новости.
Другой собеседник агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.
Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь Каталина.
Мы ездили в Белоруссию несколько раз. Были в Минске и много где. . Не слышала ни разу, чтобы ктото на белорусском разговаривал. А районы, близкие в границе с Россией тем более русскоязычные на 100%. А про Смоленск тем более, откуда там белорусская мова может взяться. .