Умер Жюст Фонтен. Обладателю рекорда по голам на одном ЧМ было 89 лет

Теги Ницца ПСЖ Тулуза Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Реймс Сборная Марокко по футболу Жюст Фонтен Касабланка высшая лига Марокко Футбол

Скончался бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен.

Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 89 лет. 

Фонтен начинал профессиональную карьеру в «Касабланке», за которую выступал с 1950 по 1953 год. Также он представлял французские клубы «Ницца» и «Реймс». 

В составе сборной Франции он провел 21 матч, отличившись 30 голами. Фонтену принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На том турнире сборная Франции взяла бронзовые медали. 

В качестве игрока Жюст 4 раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны, становился финалистом Кубка европейских чемпионов. 

После окончания игровой карьеры Фонтен тренировал сборную Франции (работал в команде на 2 матчах), «ПСЖ», «Тулузу» и сборную Марокко. В 2013 году он стал офицером ордена Почетного легиона.

Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?

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44 комментария

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Усатый КозлоБык ©
Печально
Спи спокойно, легенда
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-= Masteryuga =-
Помер и помер, чё бубнить... Славно пожил, не всем так дано
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Pavelaznaurov
Фонтэн,Копа—-легенды футбола …
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AlexGooner
Ответ Михаил Максаков
Обладатель вечного рекорда, никто никогда не превзойдёт его.
Абсолютно все рекорды рано или поздно будут побиты. Если конечно турниры будут продолжаться
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melmi
Ответ AlexGooner
Сколько же на спортсе душных пользователей, которые даже иронию не в состоянии уловить
Это безграмотность автора комментария. Он так спешил написать комментарий для сбора плюсов, что не смог грамотно сформулировать фразу.
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L1berty
Ответ Михаил Максаков
Обладатель вечного рекорда, никто никогда не превзойдёт его.
Можно увеличить кол-во матчей, можно увеличить кол-во команд (и горе-команд), в конце концов можно по 5 пенок давать бить за один турнир.
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AlexGooner
Ответ melmi
Лучше написать «знаю». Помню очевидцы пишут
Сколько же на спортсе душных пользователей, которые даже иронию не в состоянии уловить
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Михаил Максаков
Ответ ruslan_khaibulov
в принципе при реформе формулы розыгрыша турнира возможно. по формуле должны участвовать все страны, группы с Папуа новая Гвинеи и Соломоновы острова и виргинские острова и Франция и ещё куча стран из океани и Аргентина и так далее..
ну при таких реформах все нынешние рекорды могут пасть уже после первого тура группового турнира и даже песню "Аргентина - Ямайка" придётся переписывать.
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forward1988
13 голов на одном чм это не повторить точно в ближайшее время. светлая память,возраст достойный.
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Дмитрий Иванов
Ответ Konstantin Frolov
Я тоже, будто вчера по телевизору смотрел
Матч тв прямой эфир еще вел, помню
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Rin Fly
Ответ volens-docens
Простите, а сколько Вам лет?
Ирония покинула чат
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ruslan_khaibulov
Ответ Михаил Максаков
Обладатель вечного рекорда, никто никогда не превзойдёт его.
в принципе при реформе формулы розыгрыша турнира возможно. по формуле должны участвовать все страны, группы с Папуа новая Гвинеи и Соломоновы острова и виргинские острова и Франция и ещё куча стран из океани и Аргентина и так далее..
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Великий Алонсо
Помню как он играл и могут сказать, что Месси до него как до луны.
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Кавабунга Шреддоголовый
Рекорд, который будет стоять ещё очень и очень долго. Великий футболист, которого не все помнят. А жаль. Светлая память
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Шурик Шурик
Ответ Егор Крид58
13 голов за один ЧМ = наверное вечный рекорд
В этом формате - да, но теперь с этим идиотским форматом ЧМ-26 с дополнительным временем в групповых матчах появляется дополнительная возможность забить, но не факт
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Человек из футбола
Ответ j30
легенда помню как 13 голов забил на одном чемпионате мира
тоже помню, он тогда стал кумиром моего внука
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vallabaza
почему так мало матчей за сборную сыграл?
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Егор Чалов
Ответ volens-docens
Простите, а сколько Вам лет?
Диего Коста с Жирковым в одном классе учились, когда уже преподавал.
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penturicckio
мы читали о Фонтэне как человек устроивший шоу фонтан голов на чемпионате мира, легенда и история
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Ebat Kopat
Ответ Андрей Чучунков
вечная память!
+++
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dzenga 1
Ушла ещё одна легенда 🙏
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Jesse Boy
уходят легенды... земля пухом.
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Romuliq
да это нереально превзойти) надо класть по 2 гола за игру, а уровень игры уже давно не дворовой
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penturicckio
царство небесное учитель бомбардиров
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Арсений Элин
Легенда, в своё время один из сильнейших нападов мира,одна статистика за сборную Франции что говорит в 21 игре 30 мячей
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