Умер Жюст Фонтен. Обладателю рекорда по голам на одном ЧМ было 89 лет
Скончался бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен.
Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Фонтен начинал профессиональную карьеру в «Касабланке», за которую выступал с 1950 по 1953 год. Также он представлял французские клубы «Ницца» и «Реймс».
В составе сборной Франции он провел 21 матч, отличившись 30 голами. Фонтену принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На том турнире сборная Франции взяла бронзовые медали.
В качестве игрока Жюст 4 раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны, становился финалистом Кубка европейских чемпионов.
После окончания игровой карьеры Фонтен тренировал сборную Франции (работал в команде на 2 матчах), «ПСЖ», «Тулузу» и сборную Марокко. В 2013 году он стал офицером ордена Почетного легиона.
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