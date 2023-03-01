Умер Жюст Фонтен. Обладателю рекорда по голам на одном ЧМ было 89 лет

Скончался бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен.

Экс-футболист ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Фонтен начинал профессиональную карьеру в «Касабланке», за которую выступал с 1950 по 1953 год. Также он представлял французские клубы « » и « ».

В составе сборной Франции он провел 21 матч, отличившись 30 голами. Фонтену принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На том турнире сборная Франции взяла бронзовые медали.

В качестве игрока Жюст 4 раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны, становился финалистом Кубка европейских чемпионов.

После окончания игровой карьеры Фонтен тренировал сборную Франции (работал в команде на 2 матчах), « », «Тулузу» и сборную . В 2013 году он стал офицером ордена Почетного легиона.

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