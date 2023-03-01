Медалисты чемпионата России по легкой атлетике получат от 20 до 50 тысяч рублей. При условии, что результат не ниже норматива КМС

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА чемпионат России Легкая атлетика

ВФЛА утвердила для чемпионата России по легкой атлетике призовые от 20 до 50 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победители в каждой дисциплине соревнований получат по 50 тысяч, серебряные призеры – по 30 тысяч, бронзовые – по 20 тысяч.

Отмечается, что показанные результаты должны быть не ниже норматива кандидата в мастера спорта. Дополнительные призовые в размере 50 тысяч предусмотрены за результаты квалификационного норматива, установленного для чемпионата Европы-2023 в помещении.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Москве.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оператор Дзюбы
Ответ Alexander Nikitin
Я так понял что лёгкая атлетика как спорт скоро станет любительской. Потому что жить несколько месяцев между соревнованиями на эти деньги вряд ли получится и соответственно придётся где-то работать.
Скоро все спортсмены будут выступать, в свободное от смен на заводе время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renki
Ответ Витольд Бубеный
Приемлемо
Приемлемо? Да прыгунам в высоту шесты довезти из условных Хабаровска или Владивостока в Москву дороже станет...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Bolshevik
Ответ DMBS
То есть реально стать медалистом чемпионата России, выполнив норматив первого разряда и ниже? Отличный уровень, мировой прямо скажем
Думаю, что это просто формальность на случай, если такое всё же произойдёт. Не собирал статистику, но сомневаюсь, что на ЧР часто берут медали даже КМсники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Nikitin
Я так понял что лёгкая атлетика как спорт скоро станет любительской. Потому что жить несколько месяцев между соревнованиями на эти деньги вряд ли получится и соответственно придётся где-то работать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DMBS
То есть реально стать медалистом чемпионата России, выполнив норматив первого разряда и ниже? Отличный уровень, мировой прямо скажем
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DizertiR
Вот это деньжищща.....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Я так понимаю мы сами и убили до конца легкую атлетику
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Попков
Негусто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Витольд Бубеный
Приемлемо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий