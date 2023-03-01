Медалисты чемпионата России по легкой атлетике получат от 20 до 50 тысяч рублей. При условии, что результат не ниже норматива КМС
ВФЛА утвердила для чемпионата России по легкой атлетике призовые от 20 до 50 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победители в каждой дисциплине соревнований получат по 50 тысяч, серебряные призеры – по 30 тысяч, бронзовые – по 20 тысяч.
Отмечается, что показанные результаты должны быть не ниже норматива кандидата в мастера спорта. Дополнительные призовые в размере 50 тысяч предусмотрены за результаты квалификационного норматива, установленного для чемпионата Европы-2023 в помещении.
Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Москве.
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