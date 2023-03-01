Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с двойными стандартами в спорте после ошеломляющего успеха Сочи-2014, который нам не смогли простить»
Дмитрий Чернышенко заявил, что России не смогли простить успех на Олимпиаде-2014 в Сочи.
«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить.
Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», – заявил вице-премьер РФ.
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