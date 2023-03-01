Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с двойными стандартами в спорте после ошеломляющего успеха Сочи-2014, который нам не смогли простить»

Теги Сочи-2014 допинг Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Биатлон

Дмитрий Чернышенко заявил, что России не смогли простить успех на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить.

Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», – заявил вице-премьер РФ.

9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?

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80 комментариев

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АГОШКИН Алексей
Это в это действительно верят?
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Vasily Ivanov
Уникальное свойство вот таких типов испортить все что бы им не поручили и к чему бы они не прикоснулись ....
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Андрей Балабаев
Ответ Николай Прилуцкий
Да Вы бы хоть с медальным зачетом ознакомились по тем олимпиадам, которые перечислили. Там хоть какой-то разумный тренд можно проследить у сборных. Канада, например, 2002: 17, 2006: 24, 2010: 26 медалей. Россия до Сочи в пятерку еле попадала, а тут сразу 30 медалей. Даже этот факт уже вызывает подозрения.
А вы ознакомьтесь с британскими медалями до Лондона. У меня много вопросов? К тому же Россия не навыигрывпла аномально много медалей в одном или двух видах спорта. Фактор Виктора Ана, гения своего вида спорта сказался. Плюс Аик Уайлд. В остальном я бы не сказал что большие успехи на этой олимпиаде были.
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Голос Губерниева
Ответ ivica_sprut
чего? какой там был успех? половину медалей обратно забрали. ей богу, они свой электорат совсем за идиотов держат
Вот даже интересно стало, а за кого они должны держать свой электорат? За умных что ли?
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tancha.20
Это в тот год, когда наворованные 20 миллиардов провели через молдавскую судебную систему (Операция Ландромат)? Ну кто же такие деньги простит? Делиться надо, а их протащили в Британию, и никому пени не заплатили!!! )))
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Николай Прилуцкий
Ответ Андрей Балабаев
Про Лондон,Ванкувер,Солт-лейк-сити, атланту сомнений нет?Вот где хозяева ложками жрали. Но конечно единственная нечестная это российская. И что там с допинг-лабораторией в Альпах? Где результаты расследования?
Да Вы бы хоть с медальным зачетом ознакомились по тем олимпиадам, которые перечислили. Там хоть какой-то разумный тренд можно проследить у сборных. Канада, например, 2002: 17, 2006: 24, 2010: 26 медалей. Россия до Сочи в пятерку еле попадала, а тут сразу 30 медалей. Даже этот факт уже вызывает подозрения.
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АГОШКИН Алексей
Конечно самая позорная,столько допинга сожрали на пять олимпиад хватит!!!
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DAVID19-91
Ответ maripous
Ошеломляющим был отмыв денег на этой олимпиаде-в ошеломляющих ярдах, ошеломляющая идея подмены проб через дырку в стене. А затем не менее ошеломительно кому то пришло в голову начать убивать тех кто много знает, что в свою очередь спровоцировало всем известного Гришу к ошеломительным откровениям после побега. Ну и под конец такой же ошеломительный разгром московской лаборатории. Короче: ошеломились все намного лет вперед.
В отмывании денег и воровстве чиновников ты прав. Лично видел дома построенные на эти украденные деньги. Причём чинушами низшего уровня.
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Блинчик
Ответ Rush
+ В фигурном у СОТНИКОВОЙ, также в команде у фигуристов золото.
Ой, не напоминайте)
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Блинчик
Ответ Rush
Как раз к фигуристам нет вопросов. Ни одного. Медали у всех целенькие. В команде и в личных.
Особенно к Валиевой нет вопросов - в пробирке неоспоримое доказательство, что жрала.
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l_Lila_l
Ответ Андрей Синецкий
Просто мы без запада в лаптях бы ходили . Почитайте на досуге https://m.vz.ru/society/2021/6/1/1101590.html например про то как промышленность наша образовалась . А в спорте вся экипировка оттуда . Более того гаджет и интернет и язык программирования на , котором мы общаемся оттуда. Поэтому уважение на страхе - глупая стратегия . Гвозди б хоть сделать самим и газ пустить людям и дороги без ям
Мы общаемся на языке программирования? 🤦
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Ковид 07.10.52
Еще через пару лет эти типы будут рассказывать, что допинг нам подсыпали америкосы , а потом изменяли электронную базу данных и не дали довести следствие до нахождения настоящих виновных...
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Manukello
Ответ Toba Door
После позора в Сочи чиновники имеют наглость ещё вспоминать об этом, это происходит потому что у нас допинг на гос уровне финансируется, история с валиевой тому доказательство, даже до завершения дело ей все награды и плюшки запихали чтобы пальто не пачкала
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Manukello
Да уж кто не помнит ошеломительный успех в эстафете "сунь пробирку в дырку в стенке"
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ivica_sprut
чего? какой там был успех? половину медалей обратно забрали. ей богу, они свой электорат совсем за идиотов держат
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Melnikov1968
Ответ Mrtg
Организовано было тоже так себе, учитывая сколько было наворовано
В целом было хорошо, если не касаться финансовой стороны вопроса и людей,которые пострадали от глобального плана модернизации района большого Сочи.
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Mrtg
Одна из самых позорных олимпиад, наравне с олимпиадой в Берлине во временя рейха
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Mrtg
Ответ Melnikov1968
Здесь необходимо уточнение:сами игры прошли успешно, но шлейф от выступления наших спортсменов, мы поужинали до 2022 года. Так что слово "успех" относится к организации игр.
Организовано было тоже так себе, учитывая сколько было наворовано
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Андрей Балабаев
Ответ BeastI666I
как Сочи можно назвать успехом?! мы же едва на третьем месте по медалям плюс несколько ЗМ принесли купленные иностранцы. Это из 10 то ЗМ 3 точно кореец принес... и еще были иностранцы с ЗМ... один точно. То есть у нас по факту 6 ЗМ А всего у нас 20 медалей... у США их 30
Если медали Ана и Уайлда не считаем, то может медали Кузьминой и Домрачевой добавим. Или у вас только в одну сторону счёт идёт?
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Андрей Балабаев
Ответ expertmer2020
Сочи-2014 - это дыра в олимпийском движении.
Про Лондон,Ванкувер,Солт-лейк-сити, атланту сомнений нет?Вот где хозяева ложками жрали. Но конечно единственная нечестная это российская. И что там с допинг-лабораторией в Альпах? Где результаты расследования?
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Андрей Балабаев
Ответ Viks
"после ошеломляющего успеха Сочи-2014" --- От этого "ошеломляющего успеха" хоть одна медаль осталась или уже все забрали?
Не поленитесь и посмотрите. Удивитесь количеству оставшихся медалей. А я бы с удовольствием расследования про Лондон 2012 года почитал, где бриты намухлевали себе нереальное количество медалей, особенно в велоспорте и гребле. Но этим никто не занимается. И тренер мо фара, если верить западным сказочникам кормил допингом сам себя.
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papadok
Ответ Адриана
А в США есть министр спорта?
Уже нет, его Dizzod уволил.
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Viks
Ответ Алексей Зуев
Мы Гришу самого давно не видели. Так что, кто там и кому доказывает, вопрос еще тот.
Гриша сейчас никому не нужен - он уже всё засвидетельствовал. Гришей интересуются только "охотники за предателями".
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Viks
Ответ Алексей Зуев
Вы про Гришу Родченкова?
Родченкова как раз потом видели, а вот "сантехника" нет.
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Алексей Зуев
Ответ Viks
В эту зону не были допущены "десятки тысяч" - только Родченков, "сантехник" и еще несколько человек, которых никто больше не видел и не смог допросить на предмет подтверждения или опровержения. Ибо преступники не оставляют свидетелей, не так ли?
Вы про Гришу Родченкова?
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