Стадион в Марокко переименовали в честь Хакими. Ашраф посетил церемонию в родном городе матери

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Марокко по футболу стадионы Ашраф Хакими Футбол

Стадион в Марокко переименовали в честь Ашрафа Хакими.

24-летний футболист вместе с мамой и братом посетил церемонию, устроенную в городе Эль-Каср эль-Кабир. Также по случаю приезда Хакими был организован матч между бывшими игроками сборной Марокко и местными футболистами.

«Я очень рад быть среди вас сегодня. Я счастлив здесь. Это город моей матери, и в детстве я проводил здесь много времени. Спасибо вам всем», – передает слова защитника «ПСЖ» Africanews.

«Открытие футбольного стадиона, носящего мое имя – честь для меня. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моем сердце, и быть среди вас, моей семьи и моих близких. Спасибо от всего сердца», – написал Хакими в своем твиттере.

 Фото: twitter.com/AchrafHakimi

 

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4 комментария

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Peter Parker
Марокканские обыватели приветствуют уроженца Мадрида
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stason79
Ответ TopNotch
Все они немного Хакими
хаЧими
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TopNotch
Ответ Joe Moor
Кто из них Хакими?
Все они немного Хакими
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joe Moor
Кто из них Хакими?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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