Стадион в Марокко переименовали в честь Хакими. Ашраф посетил церемонию в родном городе матери

Стадион в переименовали в честь .

24-летний футболист вместе с мамой и братом посетил церемонию, устроенную в городе Эль-Каср эль-Кабир. Также по случаю приезда Хакими был организован матч между бывшими игроками сборной Марокко и местными футболистами.

«Я очень рад быть среди вас сегодня. Я счастлив здесь. Это город моей матери, и в детстве я проводил здесь много времени. Спасибо вам всем», – передает слова защитника « » Africanews.

«Открытие футбольного стадиона, носящего мое имя – честь для меня. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моем сердце, и быть среди вас, моей семьи и моих близких. Спасибо от всего сердца», – написал Хакими в своем твиттере.

Фото: twitter.com/AchrafHakimi