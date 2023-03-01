Шишкин о зарплатах во Второй лиге: «От 50 до 100 тысяч, если команда «под задачу». От 25 до 50 тысяч в таких клубах, как «Знамя». Жалко парней»

рассказал о зарплатах во Второй лиге России.

Бывший защитник сборной России работает тренером‑консультантом в ногинском «Знамени».

– По тому, сколько вы получали в ногинском «Знамени», когда были футболистом, можно судить об уровне зарплат во Второй лиге?

– У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному.

Если команда «под задачу», как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как « », – от 25 до 50 тысяч. Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги.

Честно говоря, тоже был удивлен. Иной раз спрашивал у ребят после поражений: «Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше». Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни.

– Судят Вторую лигу тоже по эконом‑классу?

– Работают в основном молодые арбитры. Не сказать, что предвзято, но в целом судейство слабое.

В некоторых эпизодах принимаются решения, от которых волосы дыбом, особенно на фоне рефери, с которыми сталкивался в Премьер‑лиге, сборной и еврокубках.

Винить некого, люди работают на своем уровне. У кого есть потенциал, во Второй лиге не задерживаются, идут выше, – сказал экс-футболист «Спартака» и «Локомотива».

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