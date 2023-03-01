Шишкин о зарплатах во Второй лиге: «От 50 до 100 тысяч, если команда «под задачу». От 25 до 50 тысяч в таких клубах, как «Знамя». Жалко парней»
Роман Шишкин рассказал о зарплатах во Второй лиге России.
Бывший защитник сборной России работает тренером‑консультантом в ногинском «Знамени».
– По тому, сколько вы получали в ногинском «Знамени», когда были футболистом, можно судить об уровне зарплат во Второй лиге?
– У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному.
Если команда «под задачу», как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как «Знамя», – от 25 до 50 тысяч. Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги.
Честно говоря, тоже был удивлен. Иной раз спрашивал у ребят после поражений: «Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше». Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни.
– Судят Вторую лигу тоже по эконом‑классу?
– Работают в основном молодые арбитры. Не сказать, что предвзято, но в целом судейство слабое.
В некоторых эпизодах принимаются решения, от которых волосы дыбом, особенно на фоне рефери, с которыми сталкивался в Премьер‑лиге, сборной и еврокубках.
Винить некого, люди работают на своем уровне. У кого есть потенциал, во Второй лиге не задерживаются, идут выше, – сказал экс-футболист «Спартака» и «Локомотива».
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Во втордивах всегда играли люди с примерно такой ЗП. Молодежь и вовсе получала на уровне кондуктора в троллейбусе скажем, или меньше. Исключение составляли игроки команд, которые комплектовались под выход в пердив, им немножко посыпали деньгами, но в рублях.
И более того скажу, что в Германии и Испании в полулюбительских лигах так же(а наш втордив для многих команд я назвал бы таковым) - человек играет для себя и немножко денег, остальное время работает/учится, когда настает выбор между футболом и работой, то многие выбирают работу, некоторые, отучившись на курсах, связанных с спортом/футболом, становятся тренерами/менеджерами итеде, раз человека прям влечет футбол.
Лишь бы клуб не мешал развиваться человеку за подачку в виде нищенской зп, "потому что наша цель "не ниже 10 места в зоне «Юг»"
на сайте матч тв целиком есть