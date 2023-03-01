Шишкин о зарплатах во Второй лиге: «От 50 до 100 тысяч, если команда «под задачу». От 25 до 50 тысяч в таких клубах, как «Знамя». Жалко парней»

Теги Роман Шишкин премьер-лига Россия судьи Вторая лига Матч ТВ деньги Знамя Ногинск Футбол

Роман Шишкин рассказал о зарплатах во Второй лиге России.

Бывший защитник сборной России работает тренером‑консультантом в ногинском «Знамени».

– По тому, сколько вы получали в ногинском «Знамени», когда были футболистом, можно судить об уровне зарплат во Второй лиге?

– У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному.

Если команда «под задачу», как в Саратове или Белгороде, средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как «Знамя», – от 25 до 50 тысяч. Многих эти цифры способны вогнать в ступор и заставить задуматься об уровне Второй лиги.

Честно говоря, тоже был удивлен. Иной раз спрашивал у ребят после поражений: «Уверены, что стоит тратить жизнь на ежедневные тренировки? Можно выучиться на кого‑то, пока молодые, и зарабатывать гораздо больше». Жалко парней, но таков сегодня, видимо, уровень и низших лиг, и всей нашей жизни.

– Судят Вторую лигу тоже по эконом‑классу?

– Работают в основном молодые арбитры. Не сказать, что предвзято, но в целом судейство слабое.

В некоторых эпизодах принимаются решения, от которых волосы дыбом, особенно на фоне рефери, с которыми сталкивался в Премьер‑лиге, сборной и еврокубках.

Винить некого, люди работают на своем уровне. У кого есть потенциал, во Второй лиге не задерживаются, идут выше, – сказал экс-футболист «Спартака» и «Локомотива».

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16 комментариев

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Ответ Ярик01
А почему они маленькие, зритель за это зрелище сколько за матч отдаёт? Вот, что заработали в "профессиональном футболе", то и должны получать. То есть в ПФЛ по тысячи три в месяц. ..
Блин, я вот помню билеты на Динамо "Краснодар" в краевой лиге , где 80% зрителей проходили не через ворота и не через подтрибунку - а так можно было(где чемпион должен предоставить гарантии хоть каких-то финансов и бабло проигрывало в сравнении с другими и их задачами) стоили по 10 рублей(4 пломбира, введем такой счёт), на Кубань во втордиве было от 20 до 100(40 пломбиров, да вы чо!!!) Рублей на игры со СКА из Ростова-на-Дону. И чот как-то все жили, как вся страна, изворачиваясь и трепыхаясь.
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Пётр Зозуля
У ребят с такой зарплатой имеется еще и основная работа, они успевают учиться и неплохие прибыльные должности имеют
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nugoboss
Не надо удивляться, вы же знаете что там болото давным-давно, там только для галочки чемпионат, всем на всё наплевать, главное бюджет освоить.
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Gagarin Party
Ответ deimon7.7
Зарплаты от 25 до 50 т. р. способны вогнать в ступор и заставить задуматься не только об уровне второй лиги, а о уровне жизни в РФ в целом!
а ты кем трудишься и сколько зарабатываешь, что у тебя ступор?
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Егор Годин
Ответ deimon7.7
Зарплаты от 25 до 50 т. р. способны вогнать в ступор и заставить задуматься не только об уровне второй лиги, а о уровне жизни в РФ в целом!
Ну он так и сказал)
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Ярик01
А почему они маленькие, зритель за это зрелище сколько за матч отдаёт? Вот, что заработали в "профессиональном футболе", то и должны получать. То есть в ПФЛ по тысячи три в месяц. ..
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Ванька-Манька
Я о зарплатах химиков: «От 50 до 100 тысяч, если есть опыт несколько лет. От 15 до 40 тысяч в таких городах, как Саратов. Жалко парней»
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Stadjer
Ну надо сказать, что (если правда) это правда крайне низкие зарплаты - не только для футбола, но и вообще по стране. И тут Шишкин прав: если можешь выучиться на что-то иное, что поддержит тебя и семью на более продолжительном отрезке, то надо уходить из футбола. Эти цифры и правда очень грустные - повторюсь, не только для футбола.
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Ivang King
А в ЛФЛ самому приходиться закидывать за игру, вот кого надо жалеть
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deimon7.7
Зарплаты от 25 до 50 т. р. способны вогнать в ступор и заставить задуматься не только об уровне второй лиги, а о уровне жизни в РФ в целом!
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Ромка, ты погляди, спустился с небес РПЛ на землю.
Во втордивах всегда играли люди с примерно такой ЗП. Молодежь и вовсе получала на уровне кондуктора в троллейбусе скажем, или меньше. Исключение составляли игроки команд, которые комплектовались под выход в пердив, им немножко посыпали деньгами, но в рублях.

И более того скажу, что в Германии и Испании в полулюбительских лигах так же(а наш втордив для многих команд я назвал бы таковым) - человек играет для себя и немножко денег, остальное время работает/учится, когда настает выбор между футболом и работой, то многие выбирают работу, некоторые, отучившись на курсах, связанных с спортом/футболом, становятся тренерами/менеджерами итеде, раз человека прям влечет футбол.

Лишь бы клуб не мешал развиваться человеку за подачку в виде нищенской зп, "потому что наша цель "не ниже 10 места в зоне «Юг»"
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charly_54
Ответ hsmshhzfn5
Очень адекватно Роман рассуждает. Любопытно почитать какое-нибудь объемное интервью с ним.
Это из него отрезок, скорее всего
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Sheldon Cooper
Ответ hsmshhzfn5
Очень адекватно Роман рассуждает. Любопытно почитать какое-нибудь объемное интервью с ним.
так это и есть кусок из интервью
на сайте матч тв целиком есть
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hsmshhzfn5
Очень адекватно Роман рассуждает. Любопытно почитать какое-нибудь объемное интервью с ним.
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s_h_a_m_a_n
Такие бы зорплаты в РПЛ ввести.))
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samarskij-kuzmich
А ну теперь понятно, что за дребедень несёт Шишкин. Это он деньги так зарабатывает.
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